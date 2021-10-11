大陸電腦巨頭聯想集團返陸股上市計劃8天就被上交所終止，百億融資計畫夢碎，衝擊港股聯想集團11日股價開盤表現，暴跌12％。聯想集團大股東聯想控股亦大跌11％。

港股大盤恒生指數11日開盤大漲逾300點，多檔科技股走揚，但聯想集團盤初跌12％報7.74港元。聯想在大陸十一長假前一日（9月30日）提交招股申請獲得受理，但長假後第一個工作日（10月8日）其申請就被上交所終止，可說上市計畫僅一個工作日就被喊停。

聯想集團10日對此事回應，考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中失效，同時，考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，決定撤回大陸科創板上市申請。聯想表示，集團業務運營狀況良好，撤回申請將不會對集團的財務狀況造成任何不利影響。

(時報資訊)