港股恒生指數11日開盤走強，開高逾300點收復25,000點關卡，隨後仍不斷上揚，現漲近500點返回25,300點上方。

恒生指數6日收盤跌破24,000關卡後，開始觸底反彈，7日收盤大漲逾700點收復24,700關卡。8日收盤再漲100點。11日仍維持動能，現漲471.95點報25,309.8點。

申請陸股科創板上市，但迅速被終止程序的聯想集團11日開盤大跌12％。而日前公布反壟斷懲罰逾人民幣34億元的美團11日開盤則大漲逾7％。

受到大陸國務院總理李克強8日提出能源供給保障目標的影響，港股能源股11日開盤動盪，華能國際電力開盤漲逾10％後迅速轉跌2％，華潤電力先漲逾7％後現轉跌5％。中廣核電力開盤漲逾5％，現轉跌近4％。

(時報資訊)

#港股 #恒指 #陸股 #科創板

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
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S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28476.27 +427.33(1.52%)
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南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
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香港恆生
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上證指數
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深圳成指
14414.26 +0.10(0.00%)
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英國FTSE
7095.55 +17.51(0.25%)
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法國CAC
6559.99 -40.20(0.61%)
10/09
德國DAX
15206.13 -44.77(0.29%)
10/08

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