港股恒生指數11日開盤走強，開高逾300點收復25,000點關卡，隨後仍不斷上揚，現漲近500點返回25,300點上方。
恒生指數6日收盤跌破24,000關卡後，開始觸底反彈，7日收盤大漲逾700點收復24,700關卡。8日收盤再漲100點。11日仍維持動能，現漲471.95點報25,309.8點。
申請陸股科創板上市，但迅速被終止程序的聯想集團11日開盤大跌12％。而日前公布反壟斷懲罰逾人民幣34億元的美團11日開盤則大漲逾7％。
受到大陸國務院總理李克強8日提出能源供給保障目標的影響，港股能源股11日開盤動盪，華能國際電力開盤漲逾10％後迅速轉跌2％，華潤電力先漲逾7％後現轉跌5％。中廣核電力開盤漲逾5％，現轉跌近4％。
(時報資訊)
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