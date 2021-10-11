紙本振興五倍券8日起發放，許多民眾已經領券並開始使用，不過卻有民眾不打算拆開使用，要原封不動留做紀念，貼文一出引起網友熱議，許多網友砲轟浪費，也有網友笑稱「是炫富新招」。
一名網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，2009年發放消費券時正在念書，被媽媽強行收走拿去買冰箱，而2020年的三倍券沒有領，今年的五倍券則打算保留下來做紀念，過幾年再拿出來回味，並好奇詢問「有沒人跟我一樣五倍券打算保留下來當紀念不花掉的」。
貼文一出引起熱烈討論，許多網友笑稱原PO炫富，「有錢人的思維真是奇特」、「我要原封不動留著明年當門聯貼在門上炫富」、「炫富新招：振興券不花留到過期當廢紙」，其他網友也紛紛留言，「你在公開浪費國家稅收」、「話不用說的那麼早，等你月底就會拿出來了」、「我有50年前的消費券，保留到現在漲了兩個0給你參考」、「孤兒院、植物人很需要，可考慮捐款」。
依照「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第7條第1項規定，紙本五倍券有使用限制，不得找零、轉售、兌換或退換現金。若違反將不得兌領該筆款項；其情節重大者則取消兌領款項之資格。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：