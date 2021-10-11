印度市值最大上市公司信實工業（Reliance Industries）10日宣布以7.71億美元，從中國藍星集團收購其旗下總部設在挪威的太陽能電池與面板製造商REC Solar，做為信實投入再生能源事業的行動之一。

REC擁有3座工廠。其中兩座在挪威，專門生產太陽能級多晶矽。另一座在新加坡，生產太陽能電池與模組。

信實表示將會支持REC在新加坡的拓展計劃，在法國建立一座新的太陽能電池與模組工廠，和在美國蓋一座太陽能模組廠。

信實表示在收購REC之後，信實能透過REC已布置好的全球平台，在包括國、歐洲、澳洲與亞洲等地區，獲得擴大與發展重要能源市場的機會。

另外，信實也將收購從事再生能源工程、採購與營造等承包商Sterling & Wilson Solar的40％股權。其目的是讓信實能達成在2030年，在印度提供以太陽能供應100吉瓦（gigawatts）電力的目標。

(時報資訊)