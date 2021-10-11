高盛10日發表由包括首席經濟師哈祖斯（Jan Hatzius）等專家完成的最新研究報告，把美國今年國內生產毛額（GDP）成長率預估值，從原先5.7％調降至5.6％，明年從4.4％調降至4％。
高盛調降成長率預測的理由，是預期美國政府在明年底前，會減少以財政措施支撐經濟成長的規模，並且認為消費者支出會較原先預期疲弱。
該報告指出，新冠疫情延續愈久，就愈會拖累對疫情敏感的服務業，並預期半導體供應緊張問題，在明年上半年結束之前不可能好轉，導致廠商要延後至明年底才能重新建立庫存。
高盛的專家認為受近期疫情影響，預期民眾在部份消費服務和非耐久財等方面的支出，會持續低於去年初疫情爆發前的水準。若企業讓員工繼續遠距離工作，將會令部份勞工的支出減少。
高盛同時把今年第四季和明年首季經濟成長率預測值，分別調降至4.5％和5％。至於明年第二季預測從4.5％調降至4％，明年第三季從3.5％調降至3％。不過，明年第四季就從1.5％調升至1.75％。
(時報資訊)
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