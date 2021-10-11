全球經濟強力復甦，帶動能源需求提升，且聯合國氣候峰會將在11月召開，各國領導人都面臨石化能源減產的壓力，導致整體供應下滑，供需失衡問題更為嚴重，有外媒點出，今年能源危機一觸即發，短時間內並沒有解決方法，且時序快要進入冬季，狀況將面臨失控，英國則被認為是此危機下，承受風險最高的歐洲國家。

CNN報導，供需失衡導致能源價格不斷上漲，目前歐洲的天然氣價格已較9月初上漲1.3倍，且是去年同期的8倍，東亞的天然氣價格與9月初相比，已上漲85%，此外，美國雖然是天然氣主要出口國，但目前的價格已經飆升至13年來新高。

報導指出，全球能源需求因新冠疫情後期的經濟復甦開始反彈，但聯合國氣候峰會將在11月登場，使得各國政府開始減少能源生產量，以降低國內碳排放量，整體狀況顯得更加混亂。

種種狀況使得全球能源亂象接連出現，中國大陸開始限制企業與民生用電，印度的發電站開始四處爭搶煤炭，然而境內目前135座燃煤發電廠中，有高達63座的發電廠在未來2天內就會將煤炭庫存使用完。

天然氣、煤炭及石油等價格不斷飆升，進入冬季後問題將會更為棘手，華盛頓戰略與國際研究中心能源與地緣政治分析師Nikos Tsafos表示，由於時序已接近冬季，使得很多人開始擔心能源問題會持續影響到生活，這使得供需失去平衡的狀況更為嚴重。

經濟預測與商業諮詢機構IHS Markit分析師Jim Burkhard則認為，全球能源危機暫時沒有緩解跡象，「目前沒有能夠迅速提高天然氣產量的供應商，如阿拉伯，因此這個問題將持續影響北半球。」

諮詢公司Eurasia Group能源與資源主管Henning Gloystein點出，英國會是歐洲主要經濟體中，承受能源短缺風險最高的國家，「如果發生這種情況，政府可能會要求工廠減產，以確保家庭的供應量。」

(時報資訊)