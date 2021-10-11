【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY
日本政府上周五公布8月家庭支出分別較前月與上年同期下降3.9%及3.0%，跌幅皆超過預期，突顯對抗新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緊急狀態影響暑假期間的消費，可能削弱經濟復甦，但日本8月經通貨膨脹調整實質薪資較上年同期升0.2%，為連續第二個月增長，並據日本財務省數據顯示，8月經常帳盈餘高於預期達1.67億日圓。
另外據路透調查，受大宗商品價格大漲推動，日本9月躉售物價可能較去年同期漲5.9%，創十三年高位，企業8月機械訂單亦預計連續第二個月上升，而且日本內閣府調查，因全國新增COVID-19病例減少，9月服務業景氣判斷指數回升至42.1，扭轉前月兩位數下跌走勢，提供日圓支撐。
隨後美國勞工部發布9月非農業就業崗位增加19.4萬個遠低於預期，增幅創九個月來最少，衝擊美元兌日圓下滑至111.50低點，但失業率降至十八個月最低4.8%，及平均時薪較前月增長0.6%，皆優於預估值，每周工時亦有增加，並據美國商務部報告8月躉售銷售意外較前月跌1.1%，但躉售庫存確認較前月增1.2%，數據好壞不一未改變市場對美國聯邦準備理事會(FED)最早在11月開始縮減購買公債規模的押注，而且美國指標十年期公債收益率6月以來首次突破1.6%及聯邦基金利率期貨市場完全消化FED明年12月加息，激勵美元兌日圓漲至112.25高點。預估今日美元兌日圓支撐於112.00-20，阻力於112.70-90。
2.EUR/US
上周五澳洲央行(RBA)在半年度金融穩定審查報告警告稱，紅火的房地產市場鼓勵舉債，恐破壞金融系統穩定，敦促銀行保持貸款紀律，並據財新公布中國9月服務與綜合採購經理人指數(PMI)分別重返擴張達53.4及51.4，但中國恆大危機未解，再傳地產開發商花樣年違約，令風險貨幣承壓，而且德國8月經季節調整進口較前月增加3.5%，但出口意外減少1.2%，導致貿易順差驟降至130億歐元，拖累歐元兌美元觸及1.1539低點。
據歐洲央行(ECB)總裁拉加德表示歐元區經濟復甦面臨摩擦和失衡，過早收緊政策將危及經濟復甦，但歐洲貨幣市場期貨預期ECB明年12月會議加息10個基點的機率達60%，並據ECB決策者包括比利時央行總裁溫施、斯洛伐克央行總裁卡日米爾及斯洛文尼亞央行總裁瓦斯認為ECB應考慮撤走COVID-19大流行期間實施的貨幣和財政支持，提振歐元兌美元至1.1584高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1570-90，支撐1.1500附近。
3.GBP/US
英國招聘與就業聯合會(REC)上周五調查稱，英國雇主提供新員工的起薪漲幅至少為二十世紀九十年代以來最大，英國央行(BOE)試圖評估最近此波通貨膨脹跳升可能持續多久，但美國銀行調查顯示英國消費者信心降至2月以來最低，打壓英鎊兌美元至1.3582低點。隨著市場押注BOE加息，抵銷英國燃料危機和脫離歐盟後勞動力短缺的擔憂，推升英鎊兌美元至1.3655高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3620-40，支撐於1.3530-50。
※以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本文不負擔盈虧之法律責任。(遠銀外匯保證金交易提供)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：