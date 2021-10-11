【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

日本政府上周五公布8月家庭支出分別較前月與上年同期下降3.9%及3.0%，跌幅皆超過預期，突顯對抗新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緊急狀態影響暑假期間的消費，可能削弱經濟復甦，但日本8月經通貨膨脹調整實質薪資較上年同期升0.2%，為連續第二個月增長，並據日本財務省數據顯示，8月經常帳盈餘高於預期達1.67億日圓。

另外據路透調查，受大宗商品價格大漲推動，日本9月躉售物價可能較去年同期漲5.9%，創十三年高位，企業8月機械訂單亦預計連續第二個月上升，而且日本內閣府調查，因全國新增COVID-19病例減少，9月服務業景氣判斷指數回升至42.1，扭轉前月兩位數下跌走勢，提供日圓支撐。

隨後美國勞工部發布9月非農業就業崗位增加19.4萬個遠低於預期，增幅創九個月來最少，衝擊美元兌日圓下滑至111.50低點，但失業率降至十八個月最低4.8%，及平均時薪較前月增長0.6%，皆優於預估值，每周工時亦有增加，並據美國商務部報告8月躉售銷售意外較前月跌1.1%，但躉售庫存確認較前月增1.2%，數據好壞不一未改變市場對美國聯邦準備理事會(FED)最早在11月開始縮減購買公債規模的押注，而且美國指標十年期公債收益率6月以來首次突破1.6%及聯邦基金利率期貨市場完全消化FED明年12月加息，激勵美元兌日圓漲至112.25高點。預估今日美元兌日圓支撐於112.00-20，阻力於112.70-90。

2.EUR/US

上周五澳洲央行(RBA)在半年度金融穩定審查報告警告稱，紅火的房地產市場鼓勵舉債，恐破壞金融系統穩定，敦促銀行保持貸款紀律，並據財新公布中國9月服務與綜合採購經理人指數(PMI)分別重返擴張達53.4及51.4，但中國恆大危機未解，再傳地產開發商花樣年違約，令風險貨幣承壓，而且德國8月經季節調整進口較前月增加3.5%，但出口意外減少1.2%，導致貿易順差驟降至130億歐元，拖累歐元兌美元觸及1.1539低點。

據歐洲央行(ECB)總裁拉加德表示歐元區經濟復甦面臨摩擦和失衡，過早收緊政策將危及經濟復甦，但歐洲貨幣市場期貨預期ECB明年12月會議加息10個基點的機率達60%，並據ECB決策者包括比利時央行總裁溫施、斯洛伐克央行總裁卡日米爾及斯洛文尼亞央行總裁瓦斯認為ECB應考慮撤走COVID-19大流行期間實施的貨幣和財政支持，提振歐元兌美元至1.1584高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1570-90，支撐1.1500附近。

3.GBP/US

英國招聘與就業聯合會(REC)上周五調查稱，英國雇主提供新員工的起薪漲幅至少為二十世紀九十年代以來最大，英國央行(BOE)試圖評估最近此波通貨膨脹跳升可能持續多久，但美國銀行調查顯示英國消費者信心降至2月以來最低，打壓英鎊兌美元至1.3582低點。隨著市場押注BOE加息，抵銷英國燃料危機和脫離歐盟後勞動力短缺的擔憂，推升英鎊兌美元至1.3655高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3620-40，支撐於1.3530-50。

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