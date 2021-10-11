中華郵政公司已開放網路及電話預約紙本五倍券，領取日期將於明(12日)登場，今年為提供民眾安心領券服務及縮短領券等候時間，避免群聚風險，改採「須預約再領券」措施，10/12至10/30僅受理「已預約」民眾領取，完成預約者即可於指定時間，攜帶健保卡到指定郵局輕鬆領券；若未在預約時段內到場則須重新上網預約。
中華郵政表示，領券前一日中華郵政公司將連線關貿系統檢核領券資格，並發送簡訊提醒民眾至郵局領取。臨櫃領取時，亦將透過關貿系統，再次檢核領券資格，若不符合資格，將無法領取。
至於為什麼要憑健保卡領取振興五倍券？中華郵政說明，領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件。
若是幫家人代領五倍券的話，中華郵政說，委託他人到郵局領取振興五倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件，不須填寫委託書。
此外，為方便民眾假日領券，除部分位於機關、學校內郵局外，全國逾1200間郵局於10/16日及10/23兩個週六調整為全日營業。而中華郵政也將於11/1日起提供預約及現場領券服務。
(時報資訊)
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