小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。明（12日）將是國慶連假後首個交易日，針對未來趨勢，有專家認為，接下來新能源、電動車、五倍券概念股及金融股等4大概念股有望點亮10月光輝行情。

【1】16檔政策紅利股 奮起

電動車聯盟的廣宇、鴻準、康普、光寶科、裕隆，新能源的國碩、聯合再生、廣錠，五倍券概念的統一超、味全、華碩、晶華，以及中信金、新光金、開發金、京城銀等16檔個股，近一周法人積極加碼，8日股價逆勢走揚，率先股漲慶賀。

【2】公股金控：台股明年股息上看2.4兆

指標大型公股金控集團內部報告指出，今年台股獲利大幅提升，將成為明年配發現金股利的動能，明年現金股利估達2.46兆元，現金殖利率也會比目前平均2.88％（以10月4日台股總市值50兆元及今年已配發的現金股利計算）更佳，有利吸引外資回補台股。

【3】盤中零股交易近一年績效檢討 小資錢進大立光 股王夢落空

盤中零股交易上路近一年，小資族當高價股股東已不再是夢想，統計前10大高價股，有矽力-KY、信驊等8檔股價高於新制實施以來零股交易均價，顯示零股族普遍都有搭上此波台股順風車，共享資本市場成長果實，僅大立光、祥碩兩檔目前股價仍低於均值，逾7萬名零股股東投資報酬「落隊」。

【4】IMF恐下修全球經濟成長預測

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行周一(11日)將舉行為期一周的秋季年會，鑒於全球成長放緩、類似1970年代的停滯性通膨恐將重現，外界預期IMF在12日將調降今年全年經濟成長率預測。

【5】美企Q3財報開跑 獲利年增上看三成

美國企業本周起開始密集公布第三季財報！儘管專家看好其獲利可望年增近三成而繼續推動美股多頭行情，然而高通膨、供應鏈緊縮與聯準會即將退場等，都將是侵蝕美企獲利與美股走勢的主要風險。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意