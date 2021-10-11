台北股市上周先下後上，雖然周二盤中一度跌破前波低點16248點，最低打到16162點，不過終究留下一個長下影線紅K，隨著美股跌勢趨緩(未再破低並往上反彈)，大盤周四終於出現中長紅，暫時化解破底危機。面對接下來國際情勢不斷的變化，投資人必須時時留意並關注，才能知道風險之所在及利潤之所在。
目前有幾項利空籠罩國際股市，其一就是美債殖利率上升的狀況，事實上今年年初美債殖利率曾一度達到1.7%，目前美國10年公債殖利率約1.551%，還在可以接受範圍，除非之後有很離譜往上的走勢，不然美股應不至於有大幅往下的跌勢。
再來就是美國債務上限問題，本周參議院允許暫拉高債務上限，讓政府運作至12月初，所以約有2個月空窗期，若沒意外應會有比較長期的解決方案出來，所以這項利空應不至於會發生。
最後就是通膨的產生，原油本周越過80美元大關，天然氣1年多來也漲了4倍，塑化中間原料PVC也是創了5年來新高，不過筆者倒是覺得雖然有通膨疑慮的產生，但應還沒有讓股市崩盤的立即效應，畢竟2008年全球股市崩盤前，原油曾經來到147美元，所以以目前原油價位，應還在可以接受範圍，只是通膨持續下去，大家都會受不了，所以俄國總統普丁立刻出手提升天然氣供給，天然氣當天價格立刻大跌10%；美國也提出要提高戰備原油釋出，當天原油也下跌2%，所以各國政府都已經意識到通膨危機，未來只要這些打擊通膨動作持續，或是原物料價格下跌，筆者認為會營造一個對於科技股往上比較有利的環境。
台積電公布9月營收為1526億，創下歷史新高，筆者認為對於本周行情將會有激勵作用，而且台積電自己預估第四季還會營收小增，那表示雖然旺季已過，但半導體需求依然不墜，預計本周大盤有機會挑戰月線約萬七的位置，但要進一步挑戰季線或是下降壓力線，則必須有3500億以上量能，這是本周觀盤重點。至於選股方向，建議選取9月營收創新高的公司，如技嘉、勤誠、華立、群光等。
（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）
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(時報資訊)
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