電子支付「跨行轉帳」時代來臨！由財金公司建置的電子支付跨機構共用平台，進入最後測試階段，可望於10月下旬啟用，屆時街口支付帳戶的錢，可以轉到LINE Pay Money，也可以轉到悠遊付，不再有門戶之見。
在跨行（機構）轉帳上路後，財金公司也將於11月上線電子支付的繳稅及繳費功能，屆時使用電子支付除了限額，按照身分確認強度由高至低有所差異，基本上跟使用銀行數位帳戶無異，將加速非現金社會推動。
目前國內有9家專營電子支付機構，耳熟能詳的為街口、悠遊卡（悠遊付）、一卡通（LINE Pay Money）、愛金卡（icash Pay）等，不過卻存在門戶之見，帳戶餘額只能提領、要轉帳只限「本家」，不能轉至其他機構。
舉例來說，如果轉帳對象是街口，但你的錢是放在LINE Pay Money，這時後你必須先將你帳戶內的餘額提領至銀行，再把錢儲至街口才能轉帳，雖然免手續費，但要兩次工，對許多電子支付用戶來說仍嫌不便。
不過在電支電票兩法合一後，為利電子支付機構間，及電子支付機構與金融機構間之交易訊息互聯互通，由財金公司建置的電子支付跨機構共用平台已於上月啟用，並受理電支機構申請參加，進入最後測試階段。
央行官員表示，如果測試無誤，電支帳戶互轉將於10月下旬上線，未來錢不管是放在哪個電支帳戶裡，就像放在銀行帳戶中，都可以隨時隨地跨銀行、跨機構互轉，手續費則規畫比照銀行跨行轉帳，採三級制收費。
現階段銀行跨行轉帳收費方式，每天每個帳戶提供1次500元以下免收手續費，501~1000元則是收10元。業者表示，因電支轉帳多為千元以下的小額轉帳，若比照此收費，將成為最大受惠者，亦有望加速推升使用率。
(時報資訊)
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