國慶連假引爆出遊潮，全台風景區的休閒度假飯店重現人潮，就連「疫情重災區」的雙北國際觀光飯店都感受到外溢效應，整體住房率拉高至8成，重回疫情前水準，許多民眾更相中五倍券加碼頗豐，前進飯店當大爺。

五倍券10月8日上路，遇上國慶連假，全台各地飯店相繼推優惠方案，雙北的國際觀光飯店幾乎是「精銳盡出」，台北晶華、君悅、喜來登、寒舍艾美、美福、老爺、天成、遠東香格里拉等飯店狂灑好康，加碼倍數回饋。

以台北晶華為例，配合五倍券上路，祭出史無前例的促銷手段，持紙本券全額入住，即可獲贈餐飲消費金5000元，還送5000元住宿券，等於「免錢入住再送1萬」，這也讓國慶連假訂房開出紅盤，重現久違的入住人潮。

台北君悅同樣不手軟，不僅祭出3100元就能入住的超低價，且假日不加價；若持任一面額五倍券，還能以5000元入住6折的君悅套房，享受18坪奢華空間，已提前售罄，不少民眾甚至為了一睹頂樓停機坪，首度上門。

事實上，5月本土疫情爆發前，雙北國際觀光飯店因為「俗到出水」，周末多能維持8成以上的住房率，到飯店過周末幾乎成為全民運動，不過後來疫情爆發，加上餐飲內用禁令，住房熱潮瞬間熄火，直到警戒降級才稍稍回溫。

飯店業者指出，9月雖因中秋連假稍稍衝高了住房率，但連假一結束立刻降溫，整個9月住房率平日2成，周末假日也只有4成，這回有五倍券點火，加上又是連假，希望透過加碼促銷維繫住房熱度，才會不惜成本加碼。

對於連假住房火紅，飯店業者直言「高興一下就好」，除觀察五倍券促案，是否發揮帶動住房的效果，能延續多久，最主要還是取決於疫情，只要控制得宜，根據去年經驗，人潮自會回籠，到時才有樂觀的本錢。

(時報資訊)