商總彙整「一企一建言，懇請總統幫腔」發現，疫情對中小企業的變數與挑戰是，成本大幅上升、交期不斷延遲與交貨出不去，進而嚴重影響獲利與國際競爭力，企業因此盼政府出面適時穩定鋼材及紙漿等原物料，讓中小企業能有效控制成本，另外也期望政府能及早防範大盤商或中盤商有囤積、哄抬價格等情事。

商總指出，受疫情影響，2019年底起鋼材、紙漿、運費等不斷上漲，看不到邊，導致各項成本大幅上升，使得報價越報越貴，影響台灣產品競爭力。

雪上加霜的是，缺料也在原物料上漲的同時發生，經常出現有貨，卻沒有紙箱，或有紙箱卻沒有貨的窘境，缺工也因疫情移工入境困難而愈加嚴重，進一步造成加工產業緊縮，產能被迫減低，拉長交貨時間等，對產業形成負面影響。

商總指出，轉單效應使得國內生產供應鏈產能被轉入的訂單搶佔，造成產能嚴重不足，供需失衡，交期不斷延遲，嚴重影響台灣品牌廠商的出口能量與獲利。即使能夠如期生產，全球因疫情導致的塞港、缺櫃現象，也讓交貨出不去。

企業也因此盼政府能夠出面適時穩定原物料，讓中小企業能更好的控制成本，並防範大盤商或中盤商有囤積、哄抬價格的情事。

(時報資訊)