30位商總「品牌金舶獎」獲獎企業，一企一建言，致函蔡英文總統「懇請總統幫腔」助解難題。業界亟需總統「幫腔」解三大難題，包括工業區土地飆漲、盼比照過去「006688」方案，提供專案優惠；評估現行科技服務補助方案是否有加碼擴大可能，縮短產業數位轉型落差；簡化及加速審查新創申請「國發基金創業天使投資方案」程序等。

品牌金舶獎獲獎企業之所以一企一建言致函蔡英文，主因日前在商總理事長許舒博率隊下，赴總統府會見蔡英文時，總統對與會企業表示有任何難題都可提出，並承諾將親自「盯梢、幫腔」督促各部會落實執行。

依據商總歸納整理主要建言有三。一是，工業區土地飆漲，形成中小企業投資台灣投資重大障礙。商總指出，企業反映2019年以來，獲利永遠追不上工業區土地飆漲的速度，有些工業區漲幅已超過50％，也導致看好、也想要投資台灣的中小企業因此卻步。

企業建議，比照過去「006688」方案，對優良中小企業，購買工業用地上給予優惠，包括專案融資、利率補貼、租稅優惠、投資抵減等，減輕中小企業土地取得的財務壓力，全力發展產業。

二是，評估現行科技服務補助方案是否有加碼擴大實施可能。商總指出，疫情重創產業，政府適時祭出政策鼓勵中小企業數位轉型，確實是雪中送炭，但許多創新技術對大部分中小企業相對陌生，政策應有長期規畫，因國家產業戰力升級，應不只是疫情期間議題，謀求長遠發展，必須從企業基礎數位科技素質及戰力來調整。

三是，有關新創申請「國發基金創業天使投資方案」辦法，商總指出，新創業者在申請時，發現存在不少限制，具體來講，在審核過程中，有一項是對投資人的個資使用同意文件、及提出投資證明文件部分，就對新創業者造成相當困擾。

商總指出，有獲獎新創企業，其領投注資的投資人是知名私募基金的合夥人，該合夥人在業界有一定份量與知名度，卻對個人信息及理財資訊必需提供給「創業天使投資方案」調閱及利用，無法配合，增加新創被投資的難度，業者因此建議，成立特別協商會議，讓新創除冗長的紙本申請管道外，也有其他展示創業成果的方式，縮短文件及公文往返時間。

(時報資訊)