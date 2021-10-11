內用隔板、梅花座退場，五倍券上路首周遇到國慶連假，出門吃飯成為全民運動，不僅五星級飯店自助餐一位難求，大型連鎖餐廳同樣座無虛席，民眾寧可排隊都不想外帶，整體外帶量驟減5成，尤其合菜類掉最多，外帶訂單甚至剩個位數，與先前形成強烈對比。

疫情轉趨穩定，指揮中心逐步鬆綁餐飲內用規範，影響最鉅的梅花座跟隔板退場，激勵民眾外出用餐意願。以飯店自助餐為例，晶華柏麗廳、君悅凱菲屋、喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房在連假前就被「訂爆」，連假三天一位難求，重現久違的排隊進場人龍。

民眾訂不到位 寧可現場排

連鎖餐飲也感受到這波報復性用餐威力，王品、瓦城、乾杯、饗賓等，受惠於終於能把防疫隔板移開，原本只能收一半客人，國慶連假期間恢復過往收客能量，訂位也爆，不少民眾訂不到位，寧可現場排補位等進場。

相較於現場候位強強滾，過往「外帶回家裡吃」的生意明顯萎縮，餐飲業者透露，連假外帶生意少的可憐，一方面可能民眾出遊，所以都在風景區，基本盤大減，但最主要原因是外帶已經吃到怕，想重溫內用的感覺。

根據各家統計，國慶連假的外帶訂單及營收都不到前一周5成，甚至更少，其中以免洗餐具量最多的的合菜、吃氣氛的燒肉及火鍋，外帶量掉最多，過往假日晚餐時段，至少40～50張訂單等著外帶，昨天只剩下個位數。

外帶折扣喊卡 轉內用促銷

事實上，隨著內用禁令解除，各家餐飲業者也陸續取消外帶折扣。以王品為例，為期3個半月的外帶85折優惠，已在上月喊卡，本月起改以回饋折價券方式取代；瓦城先前外帶滿千85折活動，本月起也轉向內用促銷。

餐飲業者分析，因疫情影響，民眾外帶、或是在家自煮久了，早就想進餐廳吃飯，但先前卡在梅花座、隔板，「吃飯規矩太多了」，覺得沒什麼意思，所以還忍著，如今梅花座、隔板相繼退位，當然就傾巢而出。

餐飲業者也說，加上五倍券、好食券等振興措施上路，發揮助攻效果，多數民眾「寧可排隊也不想外帶」，且因外帶折扣退場，更沒有帶回家吃的理由，推估這波因疫情而起的外帶風潮將快速降溫，除非疫情再起。

(時報資訊)