資本市場為引領臺灣經濟發展的原動力，為推動優質企業上市，臺灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所於日前在台南晶英酒店共同舉辦「110年推動優質企業上市座談會‧帶領邁向成功之路」，吸引多家有意上市之企業主、高階主管暨國內上市公司及其轉投資公司代表到場交流，獲得熱烈回響。

新冠疫情爆發迄今逾一年半，並持續撼動全球經濟與產業供應鏈，儘管未來仍面臨諸多不確定性，為協助臺灣企業加速腳步通過艱難關卡，此次座談會邀請各界專家分享證券市場上市公司現況、上市前準備及審查過程介紹、工業4.0數位轉型案例等關鍵議題，並邀請上市公司分享成功經驗，希望透過面對面的交流，協助企業在變局中持續穩健前行，加深企業申請上市的企圖心，積極邁向上市成功之路。

臺灣證券交易所副總經理陳麗卿致詞中指出，此場座談會為疫情解封後證交所首場辦理的上市座談會，現場與會企業包括電動車、半導體、農業科技、食品等產業，顯見臺南產業的創新能量與產業多元化。臺南為臺灣之產業重鎮，多家電子業、精密機械及生技公司進駐南部科學園區及南高各工業區，形成完整的產業聚落。

陳麗卿表示，面臨疫情挑戰，臺灣經濟與資本市場仍表現優異，如何持續精進資本市場始終是證交所重要任務，甫於7月推出創新板，致力扶植優質新創公司募資與取得人才，並完善企業籌資管道而開設，期待此板吸引符合條件之創新公司進入資本市場籌募資金，引領國內資本市場邁向新里程碑。

(時報資訊)