在美國聯準會即將啟動縮表的預期下，美國十年期公債殖利率今年來飆揚55個基點，近期更一舉站上1.4％，伴隨成熟市場公債殖利率狂飆，債券價格也相對承受壓力，加上全球股市多頭氣氛正濃，衝擊債券買氣大不如前，也使得2021年前三季債券基金績效表現不若股票型基金搶眼，績效前十強中，甚至出現負報酬的窘境，平均漲幅介於2.79％到負0.54％之間。

檢視績效前十強的債券基金類型，有高達四類債券基金均為高收益債券，且基金績效冠軍和亞軍由美元計價高收益債券型基金囊括，分別為美元高收益債債基金的2.79％、環球高收益債券（美元）基金的2.4％。另外，當地貨幣計價的環球高收益債券基金還有0.66％的正報酬，但歐元計價高收益債券（美元）基金的前三季累計報酬則為負0.33％。至於，景氣回溫推升公債殖利率走揚，受惠信評上調的參與放款基金、環球短債和通膨掛勾債券等三類債券基金表現相對突出。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，現階段「錢」進債市應綜合考量「低存續期」和「高殖利率」，尤其，美國高收益債券的高殖利率優勢讓其配息較不易受到通膨侵蝕，扣除通膨後的實質配息率依舊吸引人，利差優勢顯而易見。另看好是在未來美國邁向利率水準正常化的趨勢下，美國高收益債券將相對較具利率彈性優勢，並有望提供較其他債券資產更佳的報酬表現。

(時報資訊)