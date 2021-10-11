進入下半年全球股市波動明顯放大，但仍有不少股票基金前三季持續繳出亮眼成績單。統計今年前三季境內外股票型基金績效顯示，前十強的累計報酬皆達兩位數，新興市場股票基金更一舉囊括八席之多，其中又屬越南股票基金最會賺，以高達29.95％的平均報酬率奪冠。至於國人最熟悉的台灣中小型股票基金和台灣股票基金平均報酬分別以25.43％和21.85％緊追在後；印度股票基金平均報酬亦達21.58％。

受惠能源題材的市場亦表現不俗，首先，OPEC+決定維持目前產量，再者，天然氣價格大幅上漲，促使人們轉向燃料油或其他原油產品，引領近期國際油價上漲至三年來新高，帶動相關的能源股票型基金、俄羅斯、歐洲新興市場、中東北非和其他新興市場股票型基金的平均報酬也都擠進前十強。此外，美國聯準會即將縮減購債規模也帶動金融類股表現，相關基金平均報酬也有22.54％的水準。

摩根亞洲增長型產品經理張致寧指出，亞洲向來與國際景氣有高度連動關係，全球景氣持續報喜，帶動新興亞洲股市今年表現超拉風，即便不時遭受消息面利空伏擊，但印度、越南、台灣和泰國等四地股市今年來皆有兩位數的漲幅，而隨著亞洲股市一路震盪走高，相關股票基金績效也跟著噴發，觀察今年前三季股票基金績效前十強類型，新興市場股票便包辦了八席，且逾半數為亞股相關。

張致寧指出，隨著全球經濟朝全面解封邁進，且被壓抑的潛在需求被釋放，預期增長動能將延續到明年底，這也讓企業獲利存在進一步上揚空間，從數字來看，可見到新興亞洲企業獲利持續回升，外部需求欣欣向榮的環境裡，當地出口帶動的經濟成長，提振營收與獲利成長速度。據統計，亞洲（不含日本）企業今、明年獲利年增率分別可達44.7％和9.1％，由於市場尚未反映所有的企業獲利反彈，這也提供進一步上漲的基礎。

此外，統計1998年以來MSCI亞太（不含日本）指數各季度表現，第四季在傳統消費旺季效應帶動下平均漲幅達7.42％，明顯優於其他季度（彭博，統計期間1998年～2020年），加上目前亞股估值已低於長期平均，旺季題材和價值面優勢，可望拉抬亞股後續漲升動能。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，美國利率上升並不一定代表對新興股市不利，以2007年以來美國公債殖利率於一個月內上漲逾25個基本點為例，該時期新興股市平均報酬率甚至高於整體歷史平均水準，主因利率上升通常與較佳的經濟成長前景連結，而非對於通膨的擔憂，這將有助於支撐股市表現，而亞洲小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，是很適合作為長期投資的核心標的。

(時報資訊)