搭振興券話題推出放大回饋優惠方案的觀光飯店業者表示，適用五倍券的行業眾多，目前尚無法感受推升10月、11月住房率的力道與效應，業者呼籲政府，加碼發放國旅券，讓更多國人用在旅遊住宿上，才能加速振興兼紓困觀光產業。

觀光飯店業者以去年三倍券為例，領到三倍券後有逾六成用在購買生活日用品，僅有二成用在觀光旅遊。今年針對振興五倍券的民調結果顯示，仍有66.6％的民眾希望用在生活用品消費，其次才是美食餐飲（37.1％）、觀光旅宿（31.3％）。業者因此寄希望於國旅券，振興飯店業。

不少觀光飯店業者反應，去年暑假疫情解封，國旅市場爆發報復性旅遊潮，不只是因為7月起發放三倍券，安心旅遊補助更是推波助瀾的重要關鍵。今年沒有安心旅遊補助，採抽獎方式發放的國旅券只有不到一成的人領得到，能受惠的消費者與旅館飯店非常有限，所以業者希望國旅券再加碼。

台南老爺行旅總經理唐伯川以去年經驗指出，單從推升住房率來看，安心旅遊補助比三倍利更給力。9、10月是台南觀光飯店市場住房淡季，台南老爺行旅因中秋連假加持，9月整體平均住房率達65％，10月五倍券上路，但10月最後兩周飯店住房率能見度仍低，若有國旅券加持衝刺速度會比較快。

墾丁福華飯店中秋連假期間近滿房，但平日沒人，客房數近500間的飯店9月住房率只有33％，總經理張積光表示，除非五倍券的5,000元中有2,000元規定只能用在飯店旅宿，否則大多數人仍用在買日常生活用品。張積光說，相較於去年有安心旅遊補助搭配三倍券為振興市場添柴火，今年第四季若要復甦，則恐怕需要追加國旅券才能達到效果。

(時報資訊)