工具機產業大老看未來景氣，雖然大陸實施限電措施影響部分台廠，但歐美市場逐漸復甦，或可抵銷大陸限電衝擊。工具機公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華表示，若加上教育部釋出學校設備汰舊換新標案將陸續交貨，預估第四季工具機整體出貨有望比第三季成長一成；台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲也看好，歐美市場復甦加上2022年全球景氣預估成長，2022年台灣工具機出口有機會延續2021年熱度，預估年成長三成。
楊德華表示，大陸是全球工具機最大市場，近期市場成長趨緩，但美國推新基礎建設、歐洲訂單也回穩，歐美市場訂單可彌補大陸市場，加上東南亞疫情逐漸穩定，預期明年工具機產業景氣持續好轉。
許文憲表示，大陸2020年疫情率先獲得控制，市場需求殷切，台灣工具機業去年第四季陸續接獲大陸市場訂單，2021年工具機產業景氣開始好轉，工具機公會預估，2022年大陸基數效應消退，工具機需求緩步成長。
尤其美國在總統拜登採多樣化刺激政策下，帶動投資需求，2022年可望延續向上成長。另外，歐洲市場以德國為例，2020年受疫情衝擊，多數時間處於經濟封鎖狀態，2021年隨疫情減緩，市場需求逐步回升，2022年在供應鏈重新佈局下，工具機需求持續增加。
據統計，台灣工具機產業2016～2020年外銷比重平均在75％以上，出口至亞洲佔比六成，銷往歐洲近二成。前八月台灣工具機出口17.55億美元，年成長22.2％，唯原物料及運費飆漲、新台幣升值，業者怕接單不出會失信客戶，只好咬牙出貨，獲利有限。
許文憲預估，今年台灣工具機出口值可望比去年成長25％～30％；至於明年產業景氣，等聖誕節過後，端視製造業出口值及接單狀況，會更明朗。工具機公會預估，2022年台灣工具機出口值年成長約30％。
(時報資訊)
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