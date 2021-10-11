搶搭五倍券順風車，機車業者10月大玩加碼戰，125cc入門款機車結合五倍券後，入手價降破3.8萬元，比100cc機車還便宜。機車業這波促銷籌碼出現往中高階機種移動趨勢，光陽「新名流125」加碼優惠達1.4萬元最兇，G6、Racing等150cc車款補助也分別提升至6,000、3,000元。
三陽不甘示弱，標榜促銷的均為「七期環保」新車，針對Z1 Attila、Vega等中階125cc車款分別加碼5,000、6,000元振興購車金，高階的Jet SR補助金額更來到8,000元。
台灣山葉針對中階125cc速克達Limi、RS Neo，推出「5,000變1萬」的購車優惠，憑5,000元振興券購車，加碼5,000元現金回饋。
產銷PGO品牌機車的摩特動力，也針對J-bubu 125車系ABS車款，提供持5,000元振興券購車可享車價折讓1萬元的加倍奉還優惠，等於讓5,000元振興券產生1.5萬元的倍增價值。
機車業者10月搶搭五倍券熱潮，紛紛打出購車優惠廣告，最吸睛的還是低價入門機種，本土雙雄光陽、三陽的GP125、活力125車款，車價下殺3.77萬元，比100cc機車還便宜，成為吸引顧客上門的帶路貨。
3.77萬元看似震撼，但有網友點破，將5,000元五倍券的代價還原後，實際優惠價4.27萬元起，與9月的優惠方案相當，機車業者並沒有額外再加碼。
業者坦言，入門級機車的價格早已殺到見骨，沒有再優惠折價的空間；但對於這波五倍券商機還是寄予厚望，因此業者將加碼促銷的籌碼，移轉至中高階的機種。
電動機車業者也積極把握五倍券商機，挽救前三季銷量衰退兩成的慘淡市況。電車龍頭Gogoro有桃園市府當靠山，針對憑五倍券購買電動機車最多加碼補助7,000元的優勢，祭出購車最低3萬元有找（VIVA Basic車款）的Super Sale超級購車季活動。
電車二哥宏佳騰也推出「5,000變1萬」的優惠，憑5,000元振興券購買指定機種，加碼購車金補助5,000元，再加送價值4,000元的多項好禮，衝刺業績。
(時報資訊)
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