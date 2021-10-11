五倍振興券上路，車商看準對國產車的購買與保修將帶動一波消費熱潮，紛紛端出售後保修服務、配件金的加倍優惠方案，吸引顧客上門購車、保修車輛。
裕隆日產汽車推出「振興八倍送」，購車可憑5,000元振興券加購價值4萬元配備；中華三菱汽車則是祭出購車享5,000元振興券換購5萬公里保養機油的優惠攬客，並替後續經銷商保養廠創造長期穩定客源。
業者表示，五倍券最高5,000元價值，相對於動輒60萬元起跳的車價，真正能刺激出的購車慾望很有限，依過去三倍券的經驗來看，對於消費低單價車款的效果較顯著，研判國產車銷售業績受惠較多。
如何放大五倍券對於購車民眾心目中的價值，成為車商近期行銷的課題，尤其今年政府嚴查五倍券加碼回饋廣告不實，讓車商在操作上更為謹慎小心，也出現往售後服務、配件提供加碼優惠的現象。
車市龍頭和泰汽車推出「五倍券加碼優惠」，憑5,000元振興券購車，加送5,000元購車金優惠，最為直接單純。
裕日車則早從9月開始操作五倍券行銷，並將促銷標的移轉至周邊配件，推出振興八倍送活動，購車可憑5,000元振興券加購價值4萬元的配件，八倍放大的優惠讓消費者有感，且振興券還可以「後補」，先把車開回去，等領到實體券再補即可，引發同業跟進。
除刺激購車，車商更期待五倍券能讓車主增加回廠保修意願。車商表示，在市場高度競爭下，新車銷售幾乎無利可圖，售後服務成為主要獲利來源；車輛保養維修的單價相對偏低，5,000元振興券折抵後，會讓車主增加回廠消費意願。
尤其今年疫情三級警戒期間，民眾大幅減少開車用車的需求，前三季車商保養廠的收入明顯減少，因此紛紛把握振興券發放的機會，設計保修加碼優惠方案吸客。
裕日車除購車有振興八倍送，針對回廠保修一樣有八倍送振興優惠方案，車主持5,000元振興券回廠消費，享紅利八倍送及保修紅利金可供下次回廠消費折抵，還可參加保修金抽獎，購買精品、周邊商品也有折扣優惠。
中華車則是希望將購車優惠延伸至售後服務，購車可憑5,000元振興券加購5萬公里定期保養所需機油（價值最高1.89萬元），既放大了在消費者心目中的優惠感受，增加購車意願，也為經銷商後續5萬公里定保收入鋪路，增加車主回廠機率，一舉兩得。
(時報資訊)
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