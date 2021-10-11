雙A品牌宏碁及華碩受惠PC市場需求不減，第三季營收皆有站高表現，同時在訂單滿手之際，對明年PC前景仍樂觀看增。不過研調機構多持相反看法，DIGITIMES Research亦在最新五年市況預測，全球筆電出貨量在今年突破2.3億台新高後，2022、2023年都將走衰，直至2024年才可望因新一波產品革新帶動明顯換機潮而重回成長。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫指出，隨著全球疫苗覆蓋率提升及社會、企業及學校重啟，今年下半年來自先進國家之教育需求，與北美入門級機款的消費端需求已有反轉的跡象。

雖預期今年全球筆電市場出貨量仍將有超過17％的年增幅度、達近2.36億台，惟明年就將以4.6％的年減走勢、下滑至2.25億台以下。其中前五大品牌廠包括惠普、聯想、戴爾及華碩、宏碁等，明年筆電出貨量恐皆同步走跌約5％。

在品牌廠看好的商務及高階機款、電競筆電等市場，DIGITIMES Research亦預期受惠全球企業重啟，加上5G、AI應用等技術推升企業持續進行數位轉型，與電競整體市場需求增長下，皆可望帶動商用及部分消費市場換機動力。

不過，隨成熟國家疫情趨緩，政府的教育補貼紅利收斂、及中低階以下換機動力不如以往，儘管在如東南亞及印度等新興市場仍有相關標案挹注，但明年整體筆電市況仍將在總體需求走弱下衰退。

DIGITIMES Research並預估，2023年全球筆電出貨量衰退幅度將收斂，年減0.8％、達2.23億台。此外，於2023年後，品牌業者將把更多心力轉向產品升級，以獲得下波出貨增長動能，另蘋果開始採用ARM架構處理器後，ARM處理器對品牌的吸引力也正逐漸提升，ARM Chromebook或WoA（Windows on ARM）機種2021年出貨量皆將較往年顯著成長，預期到2024年，ARM NB合計將突破4,000萬台大關。

預期2024～2026年全球筆電巿場將因面板及新硬體平台帶來的產品革新、重回成長，並在2025年突破2.4億台創高後，於2026年達上看2.46億台。

(時報資訊)

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