又一家市調機構預警今年智慧型手機出貨量將因為晶片缺貨而遭重擊，在智慧型手機第三季缺料擴大下，Counterpoint Research將今年全球手機出貨量年增率由原先預估的9％、下修至6％，為14.14億支，比原預估減少3300萬支，包括三星、小米、OPPO等在內，九成品牌出貨量都恐將下滑，僅有蘋果出貨量相對最不受影響。

去年第一季末至第二季智慧型手機主要是廠如歐洲、美國、中國陸續因為疫情而封城，對手機需求產生重擊後，去年第四季以來便出現大量手機換機潮，然而全球半導體零組件大缺料從第一季中就開始出現並越來越嚴重，Counterpoint表示，手機品牌供應鏈動的早，去年第四季開始就大量累積庫存，是大部分品牌能夠安然度過第二季、出貨量未受缺料明顯衝擊的主因。

但Counterpoint也表示，不少手機品牌供應鏈表示，雖然提早下單，可是第二季只收到約八成的零組件，部分品牌到了第三季更只有收到下單量七成的料，預估九成的品牌下半年出貨量都受到半導體零組件缺料影響而減少。

而除了手機相機用感光元件、面板驅動IC、電源管理IC是缺料重心之外，Counterpoint表示，處理器良率不如預期，也是讓下半年全球手機出貨量恐將下滑的關鍵之一。

即使有5G手機換機潮帶動，Counterpoint原先估計今年全球智慧型手機出貨量可以年增9％、來到14.47億支，在下半年飽受缺料影響下，已經下修至年增6％、出貨量14.14億支。

(時報資訊)