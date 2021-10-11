趁著這波振興五倍券上路，國內寬頻上網再殺一波價格戰，凱擘有線寬頻聯手台灣大哥大旗下台灣大寬頻祭出1Gbps+WiFi 6振興快閃專案，原本999元價格下殺至749元，相當於以200Mbps的價格提供1Gpbs寬頻上網服務，創下國內有史以來最低1Gbps上網費。

凱擘加上台灣大寬頻是國內規模最大的有線電視集團，合計市占約三成，趁著振興五倍券上路，劍指擁有最多寬頻上網用戶數的中華電信，且與目前中華電的1G/600Mbps的牌告價格2,399元形成不小的價格落差，其它有線電視競業的1Gbps上網費普遍訂價在1,299～1,399元，市場預期，五倍券上路，亦同時掀起電信龍頭與有線電視龍頭在寬頻上網市場新一波的價格戰。

三級警戒期間，各大有線電視系統台業者助陣遠距教學及居家上班政策，爭相祭出市場最低價，包括當時中嘉針對新客戶限時推出120Mbps上網月繳399元，1Gbps頻寬月付1,299元，以及凱擘有線及台灣大旗下台灣大寬頻主推699元/月的120Mbps光纖上網＋HD99高畫質套餐，台數科及大豐電更降低至120Mbps上網400元，都是近年罕見低價。

這次趁著五倍券上路，凱擘與台灣大寬頻聯手，快閃期限至17日裁止，並且限定網路門市申辦，1G光纖上網＋WiFi 6振興專屬每月749元，一年估可省下高達3,000元費用。

台數科則祭出申辦有線電視及60Mbps寬頻上網，收視費加上寬頻上網費用半年期，原本每月近1,300元資費、半年7,800元，這波振興專案降為5,000元，另加碼贈送LINE TV半年份及無線AP終端。

截至第二季為止，國內整體有線電視收視戶衰退至479.7萬戶，正式跌破480萬戶，累計上半年合計流失了7萬多用戶，流失率1.4％左右，反觀寬頻上網用戶數，近幾個月則大幅增加，其中又以有線電視寬頻用戶增長規模最明顯，截至今年第一季為止的有線寬頻上網用戶數為181.7萬，第二季擴大至187.4萬，一個季度增加了5.7萬戶，顯示有線電視業者今年擴展寬頻上網用戶已有所成。

(時報資訊)

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