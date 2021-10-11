電子業入股生技廠商風起雲湧，繼金屬機殼廠鴻準（2354）大手筆認購台康生技私募之後，另一家金屬機殼廠可成（2474）也公告，旗下可耀科技取得邦特（4107）4.22％股權，躍居為邦特大股東之一，手機金屬機殼廠不約而同朝汽車、醫療領域多角化經營，企圖在逐漸飽和的手機產業當中，殺出一條血路。
可成董事長洪水樹有醫師背景，日前斥資成立可仁醫學，跨足醫療相關領域不令市場意外，但是可成向來在股權投資上謹慎且保守，這一次直接從市場上買進邦特2,925張持股，平均價位108.18元，總共斥資3.16億元，換算之下，持股比率約當4.22％，直逼邦特董事長蔡宗禮個人名下登記的持股2,994張，成為大股東之一，可成投資醫療領域的起手式，引發市場關注。
市場人士分析，可成對於本業以外的投資向來不躁進，入股邦特有可能先從財務投資作為出發點，未來再伺機尋求進一步合作機會。
根據股市觀測站揭露的資料，邦特資本額6.93億元，為醫療耗材廠商，專營血液迴路管、藥用軟袋、TPU體內導管等銷售與製造，EPS已經連續三年締造新猷，去年度的每股盈餘飆高至7.05元，也屬生技產業的獲利績優生，公司的經營風格低調殷實，與可成相去不遠。
蘋果iPhone金屬機殼廠原來維持二大一小的供應商分布，隨著新機一代接一代推出，金屬機殼供應鏈有蘋果光照耀，荷包滿滿，然而隨著手機市場趨於飽和、蘋果轉向扶植陸資供應鏈之下，競價轉趨激烈，可成的性格不擅長打價格戰，去年將大陸泰州廠售予陸資廠藍思玻璃，淡出iPhone金屬機殼供應鏈的同時，也換到滿手現金。
鴻準為蘋果第一大金屬機殼供應鏈，今年也大手筆斥資25億元認購台康生（6589）私募，認購價為91.5元，取得9.21％股權，除了參與生技廠的股權投資，在鴻準已經上傳的董事候選人名單中，引進二席永齡資本投控，分別由呂軍甫、林群倫擔任法人代表，未來鴻準在生技醫療領域的布局，也相當耐人尋味。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：