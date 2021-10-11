電子業入股生技廠商風起雲湧，繼金屬機殼廠鴻準（2354）大手筆認購台康生技私募之後，另一家金屬機殼廠可成（2474）也公告，旗下可耀科技取得邦特（4107）4.22％股權，躍居為邦特大股東之一，手機金屬機殼廠不約而同朝汽車、醫療領域多角化經營，企圖在逐漸飽和的手機產業當中，殺出一條血路。

可成董事長洪水樹有醫師背景，日前斥資成立可仁醫學，跨足醫療相關領域不令市場意外，但是可成向來在股權投資上謹慎且保守，這一次直接從市場上買進邦特2,925張持股，平均價位108.18元，總共斥資3.16億元，換算之下，持股比率約當4.22％，直逼邦特董事長蔡宗禮個人名下登記的持股2,994張，成為大股東之一，可成投資醫療領域的起手式，引發市場關注。

市場人士分析，可成對於本業以外的投資向來不躁進，入股邦特有可能先從財務投資作為出發點，未來再伺機尋求進一步合作機會。

根據股市觀測站揭露的資料，邦特資本額6.93億元，為醫療耗材廠商，專營血液迴路管、藥用軟袋、TPU體內導管等銷售與製造，EPS已經連續三年締造新猷，去年度的每股盈餘飆高至7.05元，也屬生技產業的獲利績優生，公司的經營風格低調殷實，與可成相去不遠。

蘋果iPhone金屬機殼廠原來維持二大一小的供應商分布，隨著新機一代接一代推出，金屬機殼供應鏈有蘋果光照耀，荷包滿滿，然而隨著手機市場趨於飽和、蘋果轉向扶植陸資供應鏈之下，競價轉趨激烈，可成的性格不擅長打價格戰，去年將大陸泰州廠售予陸資廠藍思玻璃，淡出iPhone金屬機殼供應鏈的同時，也換到滿手現金。

鴻準為蘋果第一大金屬機殼供應鏈，今年也大手筆斥資25億元認購台康生（6589）私募，認購價為91.5元，取得9.21％股權，除了參與生技廠的股權投資，在鴻準已經上傳的董事候選人名單中，引進二席永齡資本投控，分別由呂軍甫、林群倫擔任法人代表，未來鴻準在生技醫療領域的布局，也相當耐人尋味。

(時報資訊)

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