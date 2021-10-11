驅動IC廠9月營收全數出爐，幾乎一致繳出相對高檔水準，且前九月合併營收都達到年成長至少六成以上的高成長動能。法人看好，聯詠（3034）、敦泰（3545）、天鈺（4961）及矽創（8016）等驅動IC廠2021年在驅動IC熱潮帶動下，全年營收及獲利都可望達到歷史新高的亮眼表現。
驅動IC廠9月營收全數出爐，其中聯詠9月營收達129.32億元、月成長0.1％、年成長62.2％，創下單月歷史新高；敦泰9月合併營收為21.17億元、年增55.2％，改寫單月歷史次高；天鈺9月營收年增110.8％至22.91億元，同樣創下單月新高；矽創9月合併營收為21.53億元、年增66.2％，寫下單月歷史第三高。
觀察驅動IC廠前三季合併營收表現概況，聯詠前三季合併營收達988.23億元、年增71.9％；敦泰則繳出年成長72.7％至163.95億元；天鈺前三季合併營收為165.68億元、年增128.8％；矽創前三季合併營收達161.63億元、年增67.1％，驅動IC廠前三季合併營收都成功達到歷史同期新高表現。
聯詠9月營收繳出亮眼成績，法人指出，由於整合觸控暨驅動IC（TDDI）及安防、電視及電源管理IC等系統單晶片（SoC）出貨暢旺，推動營收繳出亮眼成績。
敦泰9月則受惠於整合觸控暨驅動IC（IDC）、驅動IC、指紋辨識等產品出貨維持高檔水準；而矽創以及天鈺則在驅動IC表現亮眼帶動下，成為推動9月營收繳出新高的關鍵。
法人指出，驅動IC市場在歷經近一年的缺貨漲價熱潮之後，第四季恐怕將受到面板廠庫存調整影響，使第四季營運相較第三季下滑，毛利率亦將同步受到衝擊，但就單季營運表現來看依舊將優於第三季水準。
據了解，晶圓代工產能仍維持在吃緊水準，使驅動IC供給動能受到限制，不過面板廠由於終端市場開始下修全年出貨動能，因此對於驅動IC及面板用電源管理IC需求開始略為下修，整體拉貨動能及漲價幅度自然將受到限縮。
不過，從全年角度來看，法人看好，驅動IC廠在第四季仍可望達到歷史同期新高情況下，帶動全年合併營收及獲利同步繳出歷史新高水準，2022年將由OLED及車用等產品線推動營運持續穩健成長。
(時報資訊)
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