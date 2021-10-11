受到個人電腦及伺服器生產鏈長短料影響，加上中國各地政府在十一長假前後進行能耗雙控，停電或限電問題延續到第四季，造成筆電及Chromebook、伺服器等組裝進度受阻，進一步壓抑固態硬碟（SSD）需求。在需求轉弱情況下，模組廠及通路商積極降低庫存水位，SSD現貨價格第四季持續看跌，並將壓抑SSD合約價表現。

隨著歐美國家疫苗施打率持續提升，各國經濟逐步解封，學校及辦公室已陸續恢復正常運作，以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑，消費型筆電需求趨緩，僅商務型筆電可望維持成長。而對ODM／OEM廠生產鏈來說，除了受到晶片長短料缺貨的影響，馬來西亞封城進一步造成電源管理IC缺貨情況惡化，而中國當地停電或限電問題，也直接衝擊個人電腦生產，同步影響部分供應商的消費終端（client）SSD組裝產能。

在資料中心及伺服器市場部份，第二季及第三季訂單大幅成長後，庫存水位逐步增加，致使第四季需求開始出現下滑。即便中小企業的訂單需求持續推動，企業用（enterprise）SSD品牌商訂單動能延續至第四季。但伺服器同樣受到晶片及零組件長短料問題，以及中國當地組裝產能的能耗雙控衝擊，伺服器第四季出貨量恐較第三季出現衰退。

受到需求減弱影響，SSD現貨價8月之後出現下跌走勢，通路端240GB主流容量SSD現貨價至9月底下跌至22美元，跌幅逾10％，OEM端256GB主流容量SSD現貨價至9月底下跌至30美元，跌幅介於8～9％之間。由於10月以來現貨價跌幅雖然趨緩，但相同容量SSD第三季合約價仍高達36～38美元相較，業界預期第四季SSD合約價將出現明顯跌價壓力。

然而由供給端來看，在上游NAND Flash原廠快速提高128層以上世代3D NAND產能情況下，SSD市場逐漸轉為供過於求。由於原廠為避免庫存累積，將採取更積極的價格策略去化產出，市調機構集邦預期第四季client SSD合約價格將反轉向下，預估價格跌幅約達3～8％。

集邦表示，自第二季起，受到印度以及東南亞接續的疫情影響，記憶卡、隨身碟的銷售疲軟，而通路零售的SSD則因顯示卡缺貨而難以配合組裝電腦成套賣出。儘管缺貨狀況一度因加密貨幣價格驟跌而略有改善，但隨著加密貨幣價格波動，挖礦需求又再次出現回溫，進而壓抑零售SSD的銷售量。

(時報資訊)