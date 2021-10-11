花旗銀行集團10月重大議題報告建議，各國應該制定、並且實施整體數位政策，作為貨幣政策和財政政策的補充，並且促進可持續經濟增長和包容性。也由於有愈來愈多的大型國際商業銀行選擇發行自己的私家代幣，花旗預見到受到法規監管的部門競爭力實際上是受到削弱，間接壯大了難以監管的加密貨幣或虛擬資產。

花旗銀行指出，數位政策在金融領域的執行面，首先要做的是數位貨幣的格式標準協商，市場上受監管的法幣數位化、與不受監管的加密貨幣，兩者之間的主要衝突在於格式的差異。

花旗銀行研究團隊指出，制定政策並不是難事：執行和可行性才是更大的挑戰，建議政府內的每個機構都應有自己的數位議程，重要的是要彼此協調並鼓勵合作，並開展公私夥伴關係。

標準普爾全球評級指出，加密貨幣和穩定幣、概念中的央行數位法幣都是金融生態圈的新態樣，雖然該生態系至今僅是金融市場的一小部分，加密貨幣總市值約為2.2 兆美元、約占美國股票市值的5％，目前正吸引全球機構投資者與政策制定者的注意，市場數位化即將邁入進一步加速的新階段。

標普研究團隊則是認為，數位生態系統和傳統金融生態系有所差異，也有全新術語和語言，例如：權益質押（Staking）、閃電貸（flash loan）與流動性池（liquidity pool）的運作方式等等，但是對數位政策的期待不能僅僅是在金融市場的全球監管與政策需求，應該加速包納去中心化金融（DeFi）生態系統、代幣化（tokenization）、競爭幣（altcoin）與非同質化代幣（NFT）等新形式的風險以及績效分析。

(時報資訊)