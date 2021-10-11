加密貨幣市場與傳統金融市場串接的穩定幣（STABLECOIN），例如Tether和USDCoin，惠譽評級10月起固定發布穩定幣的監看報告，原因是穩定幣的市值增長迅速，前十大穩定幣的總市值已達1,260億美元。惠譽分析師團隊指出，穩定幣的證券投資組合通常投資於商業票據（CP）等短期證券，穩定幣和短期信貸市場互動愈來愈綿密。

惠譽統計，截至2021年9月底，Tether是市值最大的穩定幣，資金池約為684億美元，其次則是USDCoin的314億美元。

根據CoinMarketCap的數據，只有六種穩定幣的市值超過10億美元。

穩定幣通常被加密貨幣投資者用來持有已實現的利潤，用於加密貨幣間的轉換，或作為支付手段，「穩定」名稱的由來是發行商在監管機構同意之下，以1比1的法幣作為擔保，並每一季公開資料。

惠譽表示，基於虛擬資產相關業者已成功掛牌股市，如交易平台商COINBASE在那指上市，大型金融機構亦逐步將虛擬資產相關納入ETF商品，信評有責任了解穩定幣的實質情況。

相較資產組合中有貴金屬和擔保貸款，惠譽認為，商業票據（CP）等短期證券還算穩定，例如Tether的最低信用質量為F3或同等水平，USDCoin可以持有評級為BBB+或更高的公司債券；Tether的投資組合最長期限為365天，USDCoin可以將期限延長至三年。

但是惠譽也提醒，Tether的CP和CD投資組合中，大部分曝險期都超過六個月，信評機構需要持續關注可能衍生的信用風險。

(時報資訊)