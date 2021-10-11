中央銀行副總裁陳南光近日投書網路媒體，認為「戰略考量」是央行發行CBDC（央行數位貨幣）的最大動力，因為一旦少數國家啟動CBCD，將產生「跨境外溢效應」，威脅到其它國家，可能會導致大量資本外流、甚至造成「通貨替代」。

他再度強調，央行研商CBDC議題，絕不是單純只為了滿足境內民眾的數位支付需求，或是因為虛擬資產等商業市場的逼臨。他建議，決策者應擴大、並拉長視野，審慎因應穩定幣及其他央行的CBDC。

陳南光認為，央行對CBDC的「戰略性考量」，最可以參考歐洲央行ECB的思維與行動。ECB已於2021年7月正式啟動「數位歐元計畫」，目的是對抗來自其他國家或企業的數位貨幣的影響力，避免歐元區的貨幣與金融自主性遭受威脅。

自從大型科技業者，如臉書宣布發行臉書幣Diem，陳南光指出，美國聯準會、歐洲中央銀行、日本銀行等全球央行領導角色，對於發行CBDC的態度「從消極轉向積極」，開始著手或加速研究開發，並把重心從只供金融機構使用的批發型CBDC轉向給一般大眾使用的零售型CBDC。

陳南光認為，跨境支付原本就是穩定幣與CBDC想要解決的市場痛點之一，只是當穩定幣或其他央行CBDC在本國境內流通，將挑戰本國的貨幣主權，同時支付金流將脫離本國的支付清算系統，或在央行負債表上增生占比，引發威脅法定貨幣主權與替代法幣的風險與疑慮。

(時報資訊)