中央銀行副總裁陳南光近日投書網路媒體，認為「戰略考量」是央行發行CBDC（央行數位貨幣）的最大動力，因為一旦少數國家啟動CBCD，將產生「跨境外溢效應」，威脅到其它國家，可能會導致大量資本外流、甚至造成「通貨替代」。
他再度強調，央行研商CBDC議題，絕不是單純只為了滿足境內民眾的數位支付需求，或是因為虛擬資產等商業市場的逼臨。他建議，決策者應擴大、並拉長視野，審慎因應穩定幣及其他央行的CBDC。
陳南光認為，央行對CBDC的「戰略性考量」，最可以參考歐洲央行ECB的思維與行動。ECB已於2021年7月正式啟動「數位歐元計畫」，目的是對抗來自其他國家或企業的數位貨幣的影響力，避免歐元區的貨幣與金融自主性遭受威脅。
自從大型科技業者，如臉書宣布發行臉書幣Diem，陳南光指出，美國聯準會、歐洲中央銀行、日本銀行等全球央行領導角色，對於發行CBDC的態度「從消極轉向積極」，開始著手或加速研究開發，並把重心從只供金融機構使用的批發型CBDC轉向給一般大眾使用的零售型CBDC。
陳南光認為，跨境支付原本就是穩定幣與CBDC想要解決的市場痛點之一，只是當穩定幣或其他央行CBDC在本國境內流通，將挑戰本國的貨幣主權，同時支付金流將脫離本國的支付清算系統，或在央行負債表上增生占比，引發威脅法定貨幣主權與替代法幣的風險與疑慮。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：