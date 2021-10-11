電子支付業務範圍將擴大，原電子票證業者紛紛強化虛實整合，也就是電子支付加電子票證，希望藉此開創新局。悠遊卡公司總經理邱昱凱指出，未來悠遊卡有三大策略，首先是配合主管機關參與跨機構整合；其次是悠遊卡一直以來除扮演交通票證、小額支付工具，也是縣市政府重要政策工具；最後是發揮悠遊卡在交通領域的優勢，可以發揮電支加電票的優勢。
他指出，悠遊卡有全國最大電票業者的基礎，與近1,600個品牌通路合作，在支付市場的滲透率居領先地位，在加入悠遊付後，可拓展線上、高單價支付領域，悠遊卡與悠遊付「一卡一付」的策略可有效覆蓋市場需求，
愛金卡公司透過O2O支付策略整合實體電票的「icash 2.0」與虛體電支「icash Pay」，並串聯7-ELEVEN深根7年的OPEN POINT熟客生態圈，持續以會員、點數、支付三大策略，以及「跨界結盟」、「擴大支付場景」、「提升點數流通性與價值感」三大具體行動提升消費黏著度，要成為消費者倚賴的O2O（虛實整合）支付服務平台。
愛金卡公司指出，其在發展上有兩大優勢，一是全台首家由零售流通業成立、電子票證+電子支付打造O2O支付服務平台；還是則是串聯OPEN POINT 1,300萬會員打造全台最大O2O點數生態圈。
愛金卡公司強調，非現金、低接觸支付已成為不可逆之趨勢，新法上路後，愛金卡公司將打造消費者倚賴的生活服務平台，未來不論消費者身在何處，有消費需求、icash2.0、icash Pay、OPEN POINT將如影隨形。
一卡通董事長李懷仁強調，一卡通強項是具備電子票證的實體卡「一卡通」、支付「LINE Pay Money」，可以有更多的卡、付相互結合與運用，加上一卡通相當懂「交通支付」，又有政府股東、沒有零售業背景，進軍各領域的支付阻力更小，更有機會擴大異業合作。
針對電支新時代的來臨，未來一卡通將朝四大方向著手，包含「數據服務」、「轉帳」、「消費型金融商品」、「紅利點數」。李懷仁說，一卡通很早就進軍電子支付領域，已經站上「戰略高地」，目前LINE Pay Money的會員數高達370萬戶，交易月均額達到20億元。
(時報資訊)
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