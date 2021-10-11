電子支付業者將可推出互相轉帳、繳費、繳稅功能，對於銀行產生重大衝擊。公股銀行分析，電子支付業者擴大業務範圍，勢必會取代銀行部分服務，如跨行轉帳，惟電子支付服務的底層清算機制仍須由銀行提供，如信託管理、跨機構清算等，銀行仍占有不可或缺的重要角色，如何提升清算服務的效率將會是一大挑戰。

其中，各銀行目前積極與電子支付機構合作推出「約定連結存款帳戶付款服務（Account Link）」，持續與各電子支付機構策略聯盟，並持續找尋合作機會，希望打造支付生態圈。

第一銀行主管指出，電支電票兩法合一並擴大業務範圍後，銀行與電支業者將會合作共創生態圈，將金融服務融入民眾日常生活各種場域，如小額理財、小額信貸、繳付各種費用等等。

合作金庫銀行分析，電子支付業者的業務型態主要聚焦在小額支付及點數生態圈上，小額支付、繳費、繳稅，電支業者的作法通常是提供點數來吸引消費者使用，須有補貼才能得到消費者青睞。

另外，電支用戶將來可跨轉，但電支用戶通常是要用帳戶支付時才將金額儲值到電支帳戶內，電子支付機構的儲值帳戶，不能類似銀行提供利息，所以銀行可以提供電支使用者綁定銀行帳戶，成為電支儲值帳戶的金流來源。

除了帳戶，信用卡也是電支使用者常用綁定工具，電票電支合一後，除了探索支付工具異業合作的機會，銀行也可以成為電支業者受託管理銀行或合作銀行，增加銀行信託業務。

彰化銀行評估，未來電子支付不再只聚焦消費支付，連小額金融需求都能覆蓋，原已養成使用習慣的消費者更難以被銀行所吸引，將直接搶食銀行在小額金融市場的版圖。也因此，彰銀現在已與六家電子支付機構業者完成約定連結存款帳戶服務之介接，現正與其他電子支付業者進行串接測試或洽談合作事宜中。

華南銀行持續擴大華銀支付使用場景，使帳戶功能得以延伸，另為強化異業合作外針對高客戶量群或高價值性電支業者，將持續以直連方式進行更深化合作，包括線上申請信用卡、線上申請帳戶、帳戶連結等。

土地銀行表示，目前與一卡通、街口支付、愛金卡、橘子支等電子支付機構合作推出「約定連結存款帳戶付款服務」，土銀將透過異業合作全面切入國內民生消費、交通、生活繳費等各項支付場域。

(時報資訊)