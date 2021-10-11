2021年原本有很多看好大陸股市的理由，主要是大家都恢復正常生活和工作，但監管對股市的情緒衝擊，卻大於實體經濟提供的支撐，因市場很難預測政府接下來還有什麼動作。

其實官方還是很重視經濟穩定，因此我認為此時已是政策監管最嚴厲的狀況，預估未來有機會看到一些適度放寬的正面訊號。例如大陸國務院副總理劉鶴日前就曾數次表示會支持民企發展，並重申大陸資本市場會持續對外開放，這些都可視為正面訊號。

只是目前市場情緒仍很敏感，且也不容易分析大陸政策信號是否夠清晰。像是「共同富裕」政策，並不是要搶奪富人資產來讓窮人富裕，而是要大家一起變富裕。

其實大陸政府以前講過很多次縮減貧富差距，所以這不算是新政策，跟以往相比並沒有大的改變，只是關鍵在於看官方要用什麼方法去達成。

大陸政策有個特色，就是常會來回修正。大陸經濟是由上而下管理，從政策佈達到基層落實，速度往往很快，所以政策出爐時，市場可能會覺得衝擊快又大，但是過度嚴格的監管不太會一直持續，政府通常會看實際狀況再適度調整政策的鬆緊。

不過外界很難預測政策的明確轉折點，通常只能預測事件發生的機率。但長期來看，政府還是很重視GDP、均富、人民福祉及生活改善等，不會希望經濟變差，所以未來應該有機會看到比較偏支持面的政策。

綜觀2021年的監管措施，對課外培訓教育業可算是最嚴苛的；遊戲行業則主要是限制青少年使用時間，影響有限；醫藥行業則是來自官方大砍藥價，使醫藥股獲利受到衝擊。但過去20年民眾醫藥開支不減反增，顯示需求依舊強勁。

此外預期本土藥企會愈來愈重視成本控管、更認真研發新藥，因為新藥砍價幅度普遍較少，且相信政府也不至過度砍價、扼殺藥企，因為如此一來就得進口更多藥物以因應需求，醫藥自給率會降低，這並非政府想看到的結果。

再者，前一陣子我走訪大陸進行調查研究，看到大陸製造業做了很多自動化及數位化改善，競爭力愈來愈強，而且發現許多具有發展潛力的產業。例如現在大陸的半導體自給率只有個位數，預期未來幾年可望增長到三成，成長的空間相當大。

另外，一些技術差距較大的如半導體設備、晶圓代工，可能還需要長時間才能成熟，但大陸有能力生產半導體零件如IBGT（Insulated Gate Bipolar Transistor主要用於工具機、電動車、電子產品的功率半導體元件），這方面做起來日後就有較多談判籌碼跟空間。而在這些多方優勢支撐下，大陸仍可望延續製造業大國的地位。

從目前一連串監管可看出政策目標已很清楚，也就是希望縮小企業規模差距，互聯網平台巨頭必須要遵守監管的框架。

儘管目前產業再平衡的過程難免引起痛苦，但互聯網龍頭公司還是擁有很好的競爭力，且長期來看，中國經濟還是會由龍頭公司所引領主導。只是應留意的是，投資人須關注政策風險是否會大過於公司本身的成長潛力，如果沒有看到三到五年有很大的上漲潛力，就應該避免。

(時報資訊)