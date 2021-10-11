為穩定大宗商品價格，大陸國家糧食和物資儲備局9日再度投放年內第四批國家金屬儲備，包括銅、鋁、鋅等共計15萬噸，以緩解市場供應緊張情況。官方並稱，後續將根據市場供需和價格走勢，展開後續投放工作。
路透報導，大陸官方利用中國五礦和中國北方工業公司運營的在線平台，提供3萬噸銅、7萬噸鋁和5萬噸鋅的國家儲備，開放市場進行公開競價。
2021年以來，煤炭、銅、天然氣以及原油等大宗商品價格都大幅上漲。對此，官方多次強調要透過市場化辦法穩定大宗商品價格，尤其要保障冬季電力、天然氣等供給。
值得注意的是，2021年在煤炭、化工和鋼材等大宗商品價格持續上漲的背景下，製造業成本不斷攀升，不僅侵蝕企業獲利空間，更進一步加劇通膨問題，進而影響經濟復甦情況，成為官方釋出國家儲備的主因。
第一財經報導，根據大陸國家統計局資料，8月份生產者物價指數（PPI）年增率已飆升到9.5％，來到13年新高，就是大宗商品價格居高不下所致。統計局發言人付凌暉9月曾表示，PPI的飆漲，主要來自煤炭、化工和鋼鐵等行業的價格上漲，除了需求擴大、生產供給不足，同時還與前期一些上游價格的傳導作用有關。付凌暉坦言，PPI短期仍可能維持高位運行，未來走勢仍須觀察。
此外，中金公司研報指出，冬天能源消費旺季在即，預期2021年將面臨「冷冬」，勢必進一步加劇能源短缺。
尤其在「能耗雙控」背景下，2021年第四季大宗商品可能再次出現普漲行情，通膨風險加劇，但價格上漲的幅度與持續性可能將受制於需求走弱。
英大證券研究所所長鄭後成表示，海外輸入是本輪大宗商品漲價的主要特色之一，大宗商品價格上揚將使得經濟運行成本全面上升，官方必須採取市場化辦法來穩定大宗商品價格。
(時報資訊)
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