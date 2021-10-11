中共中央、大陸國務院10日公布「國家標準化發展綱要」，目標是在2025年，從目前的政府主導轉變為政府與市場並重，並且在人工智能、生物技術等核心技術領域的標準化研究，此外也提到加速能源結構轉型，以達到碳達峰、碳中和的長期目標。
「綱要」目的在於全面增強產業鏈供應鏈穩定性和產業綜合競爭力，也等於指明大陸下一步的產業發展藍圖，引起外界關注。
新華社10日晚間公布「綱要」全文。「綱要」指出，要在人工智能、量子資訊、生物技術等領域，開展標準化研究。在新一代資訊技術、大數據、區塊鏈、衛生健康、新能源、新材料等應用前景廣闊的技術領域，進行技術研發、標準研製與產業推廣，加快新技術產業化步伐。
此外，還要研究制定智能船舶、高鐵、新能源汽車、智能網聯汽車和機械人等領域關鍵技術標準，推動產業變革；另要適時制定和完善生物醫學研究、分子育種、無人駕駛等領域技術安全相關標準，提升技術領域安全風險管理水平。
「綱要」提到，要建立健全碳達峰、碳中和標準。加快節能標準更新升級，加速修訂一批能耗限額、產品設備能效強制性國家標準，提升重點產品能耗限額要求，擴大能耗限額標準覆蓋範圍，完善能源核算、檢測認證、評估、審計等配套標準。
此外，加快完善地區、行業、企業、產品等碳排放核查核算標準；制定重點行業和產品溫室氣體排放標準，完善低碳產品標準標識制度；完善可再生能源標準，研究制定生態碳匯、碳捕集利用與封存標準；實施碳達峰、碳中和標準化提升工程。
另，要增強產業鏈供應鏈穩定性和產業綜合競爭力。促進產業鏈上下游標準有效銜接，提升產業鏈供應鏈現代化水準；加強核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料與產業技術基礎標準建設，加大基礎通用標準研製應用力度；開展數據庫等方面標準攻關，提升標準設計水準，制定安全可靠、國際先進的通用技術標準。
(時報資訊)
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