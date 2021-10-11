大陸官方持續整頓互聯網業者，繼美團8日遭反壟斷重罰後，官媒10日在以網路安全為主題的文章中，提及政府正在對兩家美股中概股公司滴滴、BOSS直聘，以及同樣在美股上市的滿幫集團旗下兩平台：運滿滿、貨車幫等業者進行網路安全審查。

早在4月下旬，大陸國家市場監管總局（簡稱市監總局）公布，對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。時隔近半年，市監總局10月8日以反壟斷為由判罰美團人民幣（下同）34.42億元，同時美團還要退還商家共12.9億元保證金。

新華社10日以「共築網路安全防線—我國網路安全工作取得積極進展」為題發表文章，內容提及三大重點：不斷鞏固網路安全法治基礎、全力維護民眾在網路空間的合法權益、全社會共築網路安全防線。

在維護民眾合法權益方面，文章指出，隨著數位化進程的加速推進，廣大民眾對網路安全、數據安全、個人資訊安全的關注度與日俱增。大陸不斷健全網路安全審查制度和雲端運算服務安全評估制度，展開多種專項治理行動，全力維護民眾在網路空間的合法權益。

為此，大陸展開對關鍵資訊基礎設施採購網路產品與服務活動的網路安全審查，對滴滴、運滿滿、貨車幫、BOSS直聘等啟動網路安全審查，有效防範採購活動、數據處理活動，以及國外上市可能帶來的大陸安全風險。

同時，大陸針對黨政機關和關鍵資訊基礎設施服務的雲端平台展開安全評估，加強雲端運算服務安全管理，防範雲端運算服務安全風險。截至目前，已有56家雲平台通過雲端運算服務安全評估。

此外，自2019年以來，大陸官方展開App違法違規收集使用個資專項治理行動，公開問題較嚴重的1千多款App。2021年，則集中治理視訊鏡頭偷窺等，下架違規產品超過1,600件。

值得注意的是，在大陸網信辦7月2日宣布對滴滴進行網路安全審查後，4日要求各應用商店下架滴滴App。

當月5日，網信辦再對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘展開網路安全審查。上述企業與平台當時均回應，會積極配合，保障數據安全。

(時報資訊)