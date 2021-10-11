中國指數研究院（簡稱中指院）8日公布，十一黃金周（10月1日至7日），大陸重點監測城市新成屋成交面積年減33％至91.19萬平方公尺，因民眾買房意願不足，房市延續9月的觀望態勢。值得注意的是，哈爾濱市為了穩房市，近日打響政策補貼第一槍。

哈爾濱新聞網9日消息指出，房市連跌八個月的哈爾濱市近期推出「關於促進我市房地產市場平穩健康發展的實施意見」穩定房市。其中，包括大專以上學歷的人才在該市買房施行購房補貼等多項利多政策，自1日起實施。市場分析，此次哈爾濱市推出的政策有很強的訊號意義，預計後續會有城市跟進。

香港信報報導，中指院指出，黃金周期間，北京、上海、廣州、深圳這四個一線城市新成屋累計成交42.19萬平方公尺，與2020年同期大致持平。

值得注意的是，大陸二線和三、四線重點城市，受前期調控政策影響，房市明顯降溫。武漢、蘇州、大連等七個二線重點城市，黃金周期間新成屋累計成交35.32萬平方公尺，年減43％。東莞、溫州、莆田、泰安這四個三、四線重點城市，黃金周期間新成屋累計成交13.68萬平方公尺，年減44％。

中指院表示，整體來看，黃金周期間市場情緒延續9月較為低迷態勢，穩預期政策效果仍需要時間驗證。

展望第四季，部分城市存在政策微調預期，整體市場有望改善，但政策環境仍較為嚴格，短期市場仍有調整壓力。

另外，中原地產指出，大陸大部分城市在黃金周期間整體市場新增成交量都是多年最低，一線城市中古屋接近零成交。同時，不僅未出現往年常見的三、四線城市民眾返鄉購屋潮，三、四線城市還出現加速打折現象。

(時報資訊)