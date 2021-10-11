大陸十一長假（10月1日至7日）期間，多家汽車品牌業者到店客流量成長，同時因車用晶片短缺，加劇消費者買車「緊迫感」，使成交率進一步提升。陸媒10日報導引述多家汽車經銷商透露，2021年是（業績）最好的一年。

為了防止本土疫情擴散，大陸國家衛健委9月29日呼籲，儘量減少非必要的旅遊。受此影響，十一長假期間，大陸國內旅遊出遊年減1.5％至5.15億人次，僅達到疫前（2019年）同期的70.1％。同時，國內旅遊收入年減4.7％至人民幣3,890.61億元，為疫前同期的59.9％。

第一財經報導，在減少出遊背景下，民眾賞車意願增加。領克汽車（Lynk ＆ Co）內部人士指出，光是十一長假期間的汽車訂單量，就接近9月的一半。

訂單成長的主因是受到疫情限制，民眾減少出遊，還有因車用晶片短缺，消費者希望盡早交車，所以加速消費決策。

比亞迪4S店（集汽車銷售、維修、配件與資訊服務為一體的銷售店）市場部人士則指出，與往年相比，2021年十一長假車市最大的特點是簽約率提升，往年到店簽約率在30％左右，2021年則達到50％。

除了實體店面以外，大陸汽車電商數據同樣亮眼。易車網數據顯示，十一長假車市回暖，易車使用者數量、線上留資料意願、微信諮詢量比例等均大幅成長。其中，易車網活躍使用者較十一長假前增加6％，新增用戶增加28％，詢價意向率增加33％。

另一方面，中國汽車流通協會9月30日發表最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，2021年9月汽車經銷商庫存預警指數為50.9％，年減3.1個百分點，月減0.8個百分點，庫存預警指數逼近榮枯線，位於不景氣區間。該協會指出，如果市場車源供應緊張情況緩解，預計10月銷量與9月相比上升。

目前，車用晶片缺口高峰已經過去，未來晶片供應將會緩慢提升，但是傳導至汽車終端銷售還需要三個月至五個月時間。

瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻近日表示，自第二季車用晶片短缺問題進一步惡化後，對大陸汽車業而言，第四季的影響可能會比第三季更大，而解決此問題的時間點可能會落在2022年。

(時報資訊)