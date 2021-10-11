美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）有意加大監管力度，揚言要緊縮金融業的利潤空間。

　就任SEC主席還不滿半年的詹斯勒，鎖定高頻交易公司、私募基金、共同基金及線上券商，制定更嚴格的監管法規。

　對此詹斯勒表示，希望對有籌資需求的企業，以及為退休做準備的散戶投資人，涉足資本市場不會有太大的成本負擔。

　詹斯勒說：「我希望能處理資本市場的經濟租（economic rents）問題，試著把它拉低。」他提到自1950年代以來，金融業產值在美國經濟產出的占比擴大一倍有餘，現今大約占國內生產毛額（GDP）8％。

　但美國證交會強化監管的手段，恐怕會撼動華爾街最賺錢的商業模式，部分共和黨人指責詹斯勒管太多。

　熟悉金融業的人士指出，詹斯勒的計畫難保不會引發反彈。由於SEC尚未正式提案，很多議程細節不明，金融界代表大多不願公開批評。

　詹斯勒2009-14年擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席期間，樹立鐵血監管者的形象。無畏華爾街的法律反制，他洋洋灑灑制定數十條規定，管理龐大的交換（swap）市場，過去這類市場就是欠缺管理，引爆2008年的金融危機。

　詹斯勒獲拜登總統任命出任SEC主席後，外傳他的監管矛頭會指向訂單流支付（payment for order flow）。

　按照這項作法，羅賓漢（Robinhood Markets ）等網路券商會將大量客戶訂單，交給 Citadel Securities或Virtu Financial等高頻交易公司，而非證券交易所。

　這些高頻交易商會付費給羅賓漢等券商，靠股票買賣價差獲利。

(時報資訊)

#SEC #監管 #訂單流支付 #金融業

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