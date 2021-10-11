Libor（倫敦銀行同業拆款利率）將於今年底退場，美國大企業紛紛趕在退場期限將屆前棄用Libor，改用替代呼聲最高的SOFR（擔保隔夜融資利率），作為新的指標利率。

美國跑車製造商Polaris，近來就選擇華爾街青睞的SOFR替代，作為提供汽車經銷商存貨融資（inventory financing）的指標利率。

Polaris財務長馬克（Bob Mack）表示，該公司之所以偏好SOFR，係因它廣被主管機關接受。

不少美國企業爭相改用SOFR，與Libor即將在年底走入歷史不無關係。自傳出有銀行交易員靠操縱Libor牟利的醜聞後，Libor的公信力幾乎蕩然無存。

銀行、借貸者和放貸者趕在12月31日，也就是Libor退場前，草擬指標利率轉換計畫。

Libor支撐數兆美元的金融合約，從衍生性金融商品、消費性貸款到企業債，無不以Libor為基準。光是衍生性金融商品，就有近200兆美元與Libor連動，因此順利轉換指標利率至關重要，以免引發法律糾紛，或讓借貸者欠缺參考指標而無所適從。

相對於對沖基金及資產管理公司早早行動，將Libor逐步淘汰，美國企業在選擇替代利率上就慢半拍。有企業在今年稍早表示，他們不急著轉換利率，因為他們要的是替代參考利率委員會（ARRC）推薦的前瞻型利率SOFR。

摩根大通北美企業利率衍生品行銷部門主管葛芬（Gregg Geffen）指出，自從ARRC7月底正式認可與芝加哥商品交易所（CME Group）掛鉤的SOFR之後，採用此替代利率的企業愈來愈多。

葛芬還提到，今年為止企業客戶的SOFR衍生性商品交易量暴增八倍。此外今年來與摩根大通交易的客戶數量，是去年同期的四倍。

過了今年12月31日，銀行不得再發行使用Libor的金融合約，但很多2023年6月才到期的債務，仍獲准繼續參考Libor。

(時報資訊)