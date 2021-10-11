各國政府與央行去年為救經濟而推龐大振興措施，市場充斥大量資金的結果，使得企業併購數量暴增、新創公司輕易籌措鉅額資金、投資機構大肆宣傳像比特幣等另類投資。

　然而，專家警告錢淹腳目的日子總有結束一天。

　路孚特指今年來企業併購交易金額累計4.4兆美元。其交易情報主管杜勒（Matt Toole）說今年來不到九個月的累計金額已超過歷年的全年水準，2021年全年金額正不斷刷新高紀錄，並連續五季的單季金額逾1兆美元。

　企業除了忙於併購，還趁股市熱絡不斷在公開市場籌措資金，投資人十分捧場並不斷搶進新上市公司股票。

　路孚特資料顯示1月到9月，全球企業透過股票首度公開發行（IPO）合共籌措資金，較去年同期倍增至3,010億美元，是1980年開始追蹤以來的同期最高金額。

　未上市新創公司因輕易籌措資金而令估值大增。PitchBook指美國處於草創期的新創公司估值在第二季創新高。這是因為投資界對下半年經濟更有信心、對前景看法更正面、和已募集而等待投資的資金金額創新高所致。

　在巨量資金搶奪有限的金融資產下，比特幣等虛擬通貨得到願意承擔風險的法人青睞，帶動比特幣近期每單位升破5萬美元。

　美國合眾銀行（U.S. Bancorp）5日表示已為法人推出保管虛擬通貨的服務。其財富管理與投資服務部副主席凱迪亞（Gunjan Kedia）說，投資人對虛擬通貨的興趣，和其銀行客戶對相關服務的需求，跟過去幾年相較都有強勁增長。

　但愈來愈多專家警告，像聯準會等央行正討論縮減買債規模，與何時開始升息，尤其飆漲的能源價格正增加通膨壓力，令各國央行要緊縮貨幣的壓力跟著增加，華爾街正投入的資金狂歡派對可能正接近尾聲。

(時報資訊)

#央行 #併購 #新上市 #IPO #升息

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28487.11 +438.17(1.56%)
12:56
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
25418.77 +580.92(2.34%)
13:01
上證指數
3607.10 +14.94(0.42%)
13:01
深圳成指
14428.02 +13.86(0.10%)
13:01
英國FTSE
7095.55 +17.51(0.25%)
10/08
法國CAC
6559.99 -40.20(0.61%)
10/09
德國DAX
15206.13 -44.77(0.29%)
10/08

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