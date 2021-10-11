App Store推出至今十餘年已讓蘋果從硬體製造商變身電玩大勢力，也讓軟體服務成為蘋果最新搖錢樹，但遊戲產業的競爭是場持久戰，而各國法規監管及中國勢力將是蘋果未來面臨的兩大威脅。

儘管蘋果本業不是開發遊戲機或遊戲軟體，但在執行長庫克領導下已悄悄成為全球最大電玩公司，因為《華爾街日報》估算2019年度蘋果來自遊戲的營業獲利高達85億美元，比微軟、任天堂、動視暴雪、索尼等電玩大廠的遊戲營業獲利總合還多。

這或許是蘋果當初沒有料想到的結果。回顧2007年第一代iPhone問世後，許多軟體開發商竭盡所能想破解iOS系統，以致蘋果在隔年推出App Store應用程式商店，目的是由蘋果統一管理所有第三方程式。

當年App Store上架的應用程式只有500款左右，以遊戲程式為大宗。隨著iPhone銷售逐年成長，App Store開始形成一個龐大的手遊市場，諸如《要塞英雄》、《王者榮耀》等熱門遊戲都是從App Store發跡。

市調機構Sensor Tower估計，去年度全球消費者在App Store的遊戲支出總計450億美元，其中約135億美元經由營收分享機制流入蘋果口袋，占蘋果該年度總營收比重達5％。

然而，App Store這隻金雞母逐漸成為電玩業者的眼中釘。《要塞英雄》遊戲開發商Epic Games在去年控告蘋果壟斷市場，因為蘋果要求第三方程式開發商必須使用App Store付費系統。儘管這場官司的結果未定，但已經成功引來各國主管機關關注，從美國到歐盟都打算修法防止蘋果勢力過大。

App Store面臨的另一大威脅來自中國，因為App Store總營收排名前五名的遊戲程式都來自中國，包括騰訊開發的《王者榮耀》。Sensor Tower估計，去年全球消費者在App Store的遊戲支出有31％來自中國，26％來自美國。然而，中國政府近日頒布新法規，限制青少年玩網路遊戲的時間。

(時報資訊)