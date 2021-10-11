天然氣價格走勢 眼見天然氣與電力價格節節攀升，今年冬季歐洲可能有數千萬家庭負擔不了昂貴的暖氣費用。

專家、反貧窮組織、環保團體提出了警告，新冠疫情導致人們收入減少以及不斷上漲的物價，使得長期以來高能源價格、低家庭收入和房屋無法節能所引發的問題更加惡化。

曼徹斯特大學教授、能源貧困研究機構Engager主席布薩羅斯基（Stefan Bouzarovski）最近研究報告發現，在疫情之前，歐洲就有約8,000萬個家庭難以負擔家中持續開著暖氣的成本。

歐盟對能源貧窮的定義，意即：無力負擔「室內適當的溫暖舒適度」。

如今，能源價格攀高，勢必令更多家庭很可能因為繳不起帳單而陷入電力與天然氣停用的處境。許多人在疫情期間收入銳減，甚至失業，零售、旅館和航空業員工受創尤深。

睿博能源智庫（Regulatory Assistance Project）分析師桑德蘭（Louise Sunderland）指出，「自2019年以來情況有很大轉變，（歐洲）逾1,200萬家庭拖欠公共事業費用。」

根據Right to Energy Coalition數據，歐洲每年約有700萬個家庭收到停止能源供應通知。

桑德蘭指出，疫情讓民眾無力繳費的情況更加嚴重，因許多人花更多時間在家，這也使得家裡能源消耗更大。

在此同時，能源價格也持續上揚，因去年冬季暖氣、今夏空調使用大增，能源需求勁升，目前天然氣供應商還無法補足先前消耗的庫存量，使消費者與批發價格攀上歷史高點。

荷蘭TTF交易中心天然氣10月交割期價過去三個月已增逾一倍。根據日前公布的通膨數據顯示，法國與義大利消費者能源價格上漲。

布薩羅斯基表示，「歐洲人口陷入能源貧窮的風險的比例是陷入一般貧窮風險的兩倍。約有20～30％的歐洲人口面臨一般貧窮，但有些國家高達60％的人口正承受能源貧窮。」

(時報資訊)

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