國際貨幣基金（IMF）與世界銀行周一(11日)將舉行為期一周的秋季年會，鑒於全球成長放緩、類似1970年代的停滯性通膨恐將重現，外界預期IMF在12日將調降今年全年經濟成長率預測。
此外IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在任職世銀期間涉嫌施壓，對中國經商環境排名造假，她的去留問題最快周一也將做出決定。
停滯性通膨恐重現
經濟復甦步履蹣跚
IMF在7月曾預測今年全球經濟成長6％，跟4月預測值一樣，主要是英美等先進國家經濟復甦強勁，加上全球新冠疫苗接種人數不斷增加，讓多國陸續解除封城等防疫措施而有利經濟成長。
不過喬治艾娃在10月初發布預警，聲稱全球經濟已無法穩定往前走，並以鞋子裡有石頭來形容經濟步履蹣跚。
喬治艾娃也解釋，自從夏季以來，供應鏈就出現了瓶頸，再加上國際油價走高等因素，令通膨壓力不斷增加，使得全球經濟成長前景正蒙上一層不確定的陰影。
低收國無足夠疫苗
籲國際應大幅供應
除了預期IMF調降經濟預測，外界認為IMF會警告，若低收入國家仍然無法取得足夠新冠疫苗，就可能拖累全球整體經濟發展。喬治艾娃呼籲國際社會必須向開發中國家大幅供應疫苗。
就在各國正全力防疫和解決經濟所遇到的各種問題之際，路透引述知情人士報導，IMF執行董事會上周五（8日）就此開會五個小時，討論喬治艾娃2017年擔任世銀執行長施壓員工，明確調高中國經商環境排名的指控。
IMF執行董事會周日（10日）跟喬治艾娃開會討論此事。外界預期有關她去留的決定，即使最快也要等到11日才會宣布。因為IMF的190個成員國的財長與其他資深官員，正齊聚華府出席秋季年會。她本人已強烈否認相關指控。
美拒評論去留問題
秋季年會蒙上陰霾
目前包括法國等部份歐盟成員國政府，在8日表示支持喬治艾娃繼續擔任IMF總裁。美國財政部拒絕評論有關她的去留問題。
外界擔心，造假醜聞可能給秋季年會蒙上陰霾，因為各國將討論全球經濟、新冠疫情和全球稅制等問題。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：