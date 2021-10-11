國際貨幣基金（IMF）與世界銀行周一(11日)將舉行為期一周的秋季年會，鑒於全球成長放緩、類似1970年代的停滯性通膨恐將重現，外界預期IMF在12日將調降今年全年經濟成長率預測。

此外IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在任職世銀期間涉嫌施壓，對中國經商環境排名造假，她的去留問題最快周一也將做出決定。

停滯性通膨恐重現

經濟復甦步履蹣跚

IMF在7月曾預測今年全球經濟成長6％，跟4月預測值一樣，主要是英美等先進國家經濟復甦強勁，加上全球新冠疫苗接種人數不斷增加，讓多國陸續解除封城等防疫措施而有利經濟成長。

不過喬治艾娃在10月初發布預警，聲稱全球經濟已無法穩定往前走，並以鞋子裡有石頭來形容經濟步履蹣跚。

喬治艾娃也解釋，自從夏季以來，供應鏈就出現了瓶頸，再加上國際油價走高等因素，令通膨壓力不斷增加，使得全球經濟成長前景正蒙上一層不確定的陰影。

低收國無足夠疫苗

籲國際應大幅供應

除了預期IMF調降經濟預測，外界認為IMF會警告，若低收入國家仍然無法取得足夠新冠疫苗，就可能拖累全球整體經濟發展。喬治艾娃呼籲國際社會必須向開發中國家大幅供應疫苗。

就在各國正全力防疫和解決經濟所遇到的各種問題之際，路透引述知情人士報導，IMF執行董事會上周五（8日）就此開會五個小時，討論喬治艾娃2017年擔任世銀執行長施壓員工，明確調高中國經商環境排名的指控。

IMF執行董事會周日（10日）跟喬治艾娃開會討論此事。外界預期有關她去留的決定，即使最快也要等到11日才會宣布。因為IMF的190個成員國的財長與其他資深官員，正齊聚華府出席秋季年會。她本人已強烈否認相關指控。

美拒評論去留問題

秋季年會蒙上陰霾

目前包括法國等部份歐盟成員國政府，在8日表示支持喬治艾娃繼續擔任IMF總裁。美國財政部拒絕評論有關她的去留問題。

外界擔心，造假醜聞可能給秋季年會蒙上陰霾，因為各國將討論全球經濟、新冠疫情和全球稅制等問題。

(時報資訊)