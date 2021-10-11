快馬加鞭，立法院財委會13日將審查攸關當沖降稅延長《證券交易稅條例》修正草案，由於當沖證交稅稅率減半優惠年底到期，民進黨財委會召委鍾佳濱表示，本案具時效性，希望13日完成初審。據悉，可望通過行政院版本，當沖降稅再延長三年，稅率維持千分之1.5。

目前財委會朝野立委對於當沖降稅延長、稅率維持現行千分之1.5有高度共識，惟延長多久有不同看法，審查版本有延長三年、二年和常態化三個版本，不過，提案常態化的國民黨立委曾銘宗已不堅持常態化，國民黨財委會召委李貴敏也認為不宜無限期延長，至於延長多久，希望不要用「喊價」方式，財政部應提出延長三年的理由。

財委會上月29日開會首日除邀請財長蘇建榮業務報告並備質詢外，罕見地一併安排審查攸關當沖降稅延長的證交稅條例修正草案詢答部分，13日將進入逐條審查，力拚送出財委會大門，早日送交立法院會完成三讀，而財政部早已和執政黨立委完成溝通，綠委可望力挺政院版本。

當沖證交稅稅率減半優惠年底到期，為降低影響股市不確定因素，行政院將《證交稅條例》第2條之2、第3條修正草案，列為立院本會期優先法案，當沖降稅優惠再延三年至2024年12月31日，稅率維持現行千分之1.5。財委會將排入政院版延長三年、曾銘宗等藍委常態化和民眾黨團延長二年等三案審查。

曾銘宗等國民黨立委提案取消當沖降稅期間限制，即讓當沖降稅常態化，認為當沖降稅上路後，已明顯提升股市的流動性，台股價量齊揚，證交稅收也大增，顯見當沖降稅替政府帶進大量稅收，應常態化持續活絡證券市場。但最新狀況是曾銘宗已不堅持常態化。

民眾黨團則認為，近期台股市場活絡，部分標的波動較大，甚至有被處置情形產生，對於一般非專業投資人造成無法掌握投資標的波動或負擔，產生「割韭菜」或違約交割的疑慮及風險大增，考量提升證券市場交易量能及流動性目的，也顧及專家對當沖投機疑慮，將期限延長兩年。

(時報資訊)