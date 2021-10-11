「2050淨零排放目標」總統蔡英文國慶演說宣示，「環境永續」與國際主流同步，並持續累積經濟成長動能。國內企業持續朝ESG目標邁進，投信則陸續推出ESG ETF，目前共有四大天王，包括永豐台灣ESG、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續，以及國泰永續高股息等，打亮光輝十月行情。

總統蔡英文國慶演說中明白指出，「沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能。我們已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，也必須和各界一起規劃路徑圖，把握相應趨勢、及早評估風險，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。」

以摩根士丹利資本國際世界指數（MSCI ACWI Index）成分股為例，近七年ESG評分前1/3的企業獲利成長平均2.89％，顯示永續經營與公司拚業績可兼得。國內ESG ETF成分股在各類ESG評鑑成績出色者，排名則多在逾1,700家上市櫃公司中的前5％～20％。

國內ESG ETF四大天王成分股高度相似，以權值股居多。富邦臺灣公司治理100 ETF基金經理人溫芳儀指出，以ETF聚焦在ESG相關投資，除觀察成分股與持股比例，也要比較基金年費用率，減少投資成本。另外，可比較ETF追蹤指數的成分股篩選條件是否符合個人投資目標，包括持有時間長短、著重在股息領取或一段時間績效表現等。

永豐台灣ESG ETF被視為電子版ESG ETF。永豐投信表示，電子產業為目前台灣企業最早且投入最多成本在ESG精進作為的產業區塊，因此更吸引認同ESG與追求股價成長的投資族群參與投資。首度季配息金額為每單位0.432元，換算掛牌半年現金殖利率逾5％，殖利率優勢帶動近日成交量明顯增加。

(時報資訊)