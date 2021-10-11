股票造市者制度上路已超過一季，依相關造市規定來篩選，計有13檔上市櫃股，以過去一季（7月來）與上半年比較，呈現價量齊揚亮眼表現，尤其日均量激增一～八倍以上，其中，宏觀（6568）、德微（3675）二檔股價各飆漲一倍及八成，造市有成。

股票造市者制度於今年6月30日上路，依主管機關統計，上市約有60檔、上櫃約有80檔個股，符合相關造市規定，然而主管機關將個股造市名單視為最高機密。證交所表示，為了避免影響行情，不對外公告造市名單，且證券商選定造市個股呈報後，也不能讓被造市的公司知悉。因這樣的規定，讓個股造市制度平添神祕的色彩。

依證交所及櫃買中心公告，股票造市標的篩選，有量化指標及財務指標。量化指標是指日均成交股數後30％或周轉率小於市場平均周轉率；在財務指標方面為年度財報每股獲利（EPS）＞2元&無累積虧損&有配息，依上述條件篩選結果，計有約81檔上市櫃股今年7月來呈現價量齊揚。

若進一步以7月來至10月8日止，日均量超過300張、且與上半年日均量（剔除上半年日均量逾4千張）相較，成長翻倍以上的個股計有13檔，股價全數上揚（8檔漲逾一成），包括宏觀、德微、世禾、振曜、精技、虹堡、嘉基、西柏、陞達科技、博智、禾昌、茂綸、大樹等。

其中上櫃股占10檔，上市股只有精技、虹堡及嘉基3檔，另就產業來看，13檔中有12檔為電子股，只有大樹為生技股，幾乎清一色為電子股，顯示電子股仍是市場青睞焦點。

股票造市者制度明顯帶動下半以來上櫃股票交投熱絡。據統計，至10月8日止，加權指數與6月底9目相較，下跌6.71％，至於櫃買指數至10月8日止，也是較6月底下跌5.14％，但跌幅較加權指數略小，尤其下半年日均值未減反增，增加幅度約13％以上。

從上述相關統計結果可以看出，股票造市者制度對於股本規模較小的上櫃股票，因籌碼較輕，較具有量能及股價活絡效果，因而形成相關個股，下半年來股價及成交量逆勢上揚的優異表現，造市制度對個股帶來新一波資金活水。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意