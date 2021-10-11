盤中零股交易上路近一年，小資族當高價股股東已不再是夢想，統計前10大高價股，有矽力-KY、信驊等8檔股價高於新制實施以來零股交易均價，顯示零股族普遍都有搭上此波台股順風車，共享資本市場成長果實，僅大立光、祥碩兩檔目前股價仍低於均值，逾7萬名零股股東投資報酬「落隊」。

台股去年10月26日實施盤中零股交易，帶動零股交易市況持續增溫，而在「一股也能買」的交易新制下，小資族投資高價股更是蔚為風潮，光是盤中零股上路近一年以來，前10大高價股的零股股東人數就從7.5萬人成長至17.3萬人，期間增加近10萬個零股投資人。

進一步檢視近一年10檔高價股零股交易均價與目前成交價格，包括矽力-KY、信驊、力旺、譜瑞-KY、富邦媒、旭隼、世芯-KY、聯發科等8檔皆高於平均水準，顯示大多數零股股東帳上皆有正報酬，其中波段上漲最為強勁的是力旺，平均零股成交價格約1,026元，以最近一日收盤價2,185元換算，繳出翻倍上漲的成績單。

另外，受到智慧機鏡頭需求動能不足，以及毛利率下滑逆風影響的大立光，近期股價「坐三退四」，換算盤中零股交易上路以來成交均價還在3,000元以上，與8日盤中零股價格落差已超過3成，近一年來新增加的3.6萬名零股股東投資股王夢落空；而祥碩也因10月股價回落，導致表現略低於均值，價差約3％。

券商主管分析，盤中零股交易上路以來，確實看到有不少新開戶的投資人特別鎖定零股市場交易，除了原有的定期定額「存股」概念外，布局高價股、主流股為兩大興起的投資策略，以波段賺價差為主。

若從零股股東人數來看，各擁有57.2萬及31.6萬大軍的台積電、中鋼，目前零股股價與均價價差分別達0.44％及7.76％上漲，此外，擔綱今年人氣指標的貨櫃三雄雖然近期股價大幅修正，但也都還高於近一年均價。

(時報資訊)

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