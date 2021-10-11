指標大型公股金控旗下研究部門內部最新提出對今年第四季和明年台股走勢展望報告，除了認為第四季大盤指數以16,000點為底部，將介於16,000至17,900點，對於明年，該專報告認為，最低點會出現在明年首季，至於高點，可能出現在第三季、指數有機會來到18,500點。

該報告對第四季台股分析，主要關注美國舉債上限將在10月18日到期，以及聯準會年底前將縮減購債，屆時股市將面臨回檔壓力，使台股可能回測16,000點，但底部將在16,000點有撐。

報告統計2007年以來台股的月漲跌幅指出，整體平均上漲機率有七成，尤其是現在台股在美國財務上限、通膨數據升溫、產業面臨庫存調整需求、恒大集團財務風險等四大衝擊下，短線跌幅已深，加上低檔年線支撐，因此看好10月中下旬將有機會迎來反彈。

至於明年首季大盤指數最低可能在14,500點左右，區間介於14,500～16,500點，主要是全球景氣力道放緩、產業面臨庫存調整，同時美國縮減購債後，資金會流出新興市場；明年第二季指數則預估會在15,200～16,450點，原因則包括外資資金轉向、新興市場股匯持續整理，以及產業正值傳統淡季。

但行庫預期，明年第三季台股可望回溫，台股明年第三季出現最高點的機會也最大，有機會來到18,500點，估計指數會在16,800～18,500點間；看好明年第三季台股表現主要基於三大理由：全球受疫情影響減弱使景氣逐步復甦；台股的高現金股利、現金殖利率吸引中長資金投入；電子產業進入傳統旺季。

由於明年第四季聯準會可能會提前升息，使得資金緊縮，和股市評價處於高檔讓資金再流出新興市場，均會使台股再度面臨壓力而震盪，預估大盤指數16,600～17,800點，但仍比上半年為佳。

(時報資訊)

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